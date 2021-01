Reactivar economía de EE. UU., uno de los retos de Joe Biden para “terminar con esta guerra civil”

Uno de los principales retos que tiene Joe Biden , nuevo presidente de los Estados Unidos , es acelerar la reactivación de la economía de su país. En su discurso de posesión lo dejó claro.

“Entiendo que muchos de mis conciudadanos ven el futuro con temor, con dudas, entiendo que se preocupan por sus empleos, entiendo que, al igual que mi padre, están con insomnio por la noche y piensan si pueden seguir pagando la hipoteca, el seguro de salud, piensan en sus familias, pero ¿cuál es el próximo paso?”, dijo.

Anotó que los entiende, pero señaló que “la respuesta no es introspección y tampoco estar en desacuerdo con los otros o no confiar en los otros”, porque no todos tienen “las noticias de las mismas fuentes”.

“Tenemos que terminar con esta guerra civil”, sostuvo el mandatario norteamericano.

Esa notable disminución de los ingresos de los hogares americanos es una consecuencia de la crisis que trajo la pandemia del coronavirus COVID-19.

En el último año, según cifras oficiales, Estados Unidos perdió cerca 10 millones de puestos de trabajo y hoy su tasa de desempleo está en 6,7%. En ese mismo periodo, 244 empresas presentaron solicitudes de quiebra, el mayor número desde 2009.

Publicidad

“Se han perdido millones de puestos de trabajo, cientos de miles de empresas cerraron”, sostuvo Biden.

En medio de ese panorama, el presidente promete tener como prioridad en su agenda de gobierno lo que él llama la reconstrucción de la clase media.