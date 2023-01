“Rechazada por mi talla y peso”: mujer denuncia que fue despedida tras no quedarle el uniforme

Una mujer en España denunció a través de su cuenta de Instagram que luego de haber sido contratada por una empresa, esta misma la despidió por su apariencia física, ya que la talla del uniforme que le suministraron no le quedó.

Alba Nevado explicó mediante un video que la compañía Best Way la contrató para ser una de las auxiliares de vuelo en la Feria Internacional de Turismo en Madrid y después la despidió porque el uniforme de “talla única” no estaba a su medida.

“⛔⛔¡ESTOY HARTA!⛔⛔

En pleno año 2021 y siendo una época marcada por el supuesto aprendizaje del ser humano tras la vivencia de la pandemia, me he visto rechazada por mi talla y peso”, expresó.

La actriz y modelo relató que la empresa le hizo entrega del uniforme y ella no se dio cuenta de que no le quedaba hasta que llegó a su casa, por lo que decidió acercarse al día siguiente para solicitar el cambio de talla.

Lo que no esperaba eran los comentarios hirientes que lanzaron en contra de su apariencia física, haciéndole entender que el problema era de ella.

“Me dicen que lo sienten mucho, pero que me mandan a mi casa porque no puedo trabajar sin uniforme. Como si el problema fuera mío. Yo no quiero que me traten como si fuera un problema y como si mi imagen fuera lo único que sirviera para trabajar, en un puesto que sé que soy lo suficientemente válida como para estar, pero como no encajo dentro del canon de belleza que a día de hoy conocemos, pues no tienen una talla para mí. Por lo tanto, no puedo trabajar”, agregó.

Por su parte, el video no tardó en hacerse viral y muchos de sus seguidores le expresaron su apoyo.

“Luego vienen a decirnos que estas cosas ya no pasan 😡 Se sigue discriminando por el cuerpo que tengas…pasa en trabajos, en colegios, en universidades y en la propia calle! La diferencia es que muchos están ya hartos de callar 👏 Todo mi ánimo corazón ♥ ️ El problema son sus mentes, no tu cuerpo! Un abrazo!!!”, escribió uno.

“Lo siento muchísimo y cuánto te entiendo, qué horror cuando te hacen sentir así cuando el error únicamente lo tienen ellos. Viva esa 46 que tienes 💖”, dijo otro de sus seguidores.

Días después, Alba compartió otro videoclip informando que la compañía se había puesto en contacto con ella para pedirle disculpas y ofrecerle otro empleo, no obstante, ella lo rechazó porque no se siente motivada.

Por otro lado, la empresa Best Way emitió un comunicado a través del diario ABC, en el que entregaron su versión frente al incidente ocurrido con Alba.

“El día del evento, y tras comprobar que no disponíamos de un uniforme adecuado y que no se podía dar una solución inmediata, se le solicita que vaya a casa mientras se buscaba una nueva solución. Ningún miembro de nuestro personal fue rechazado en nuestra empresa ni por su talla ni por su peso. Contamos con personal de soporte para el sector de los eventos con todo tipo de tallas: inferiores, iguales y superiores a la de Alba”, se lee en el comunicado.

La empresa también afirmó que desconocía la talla de la actriz y que solo se trata de un malentendido, pero ella desmintió la versión asegurando que en el registro de ingreso escribió su talla.

“Cuando se me da el registro para poner mis datos, yo pongo que tengo una talla XL/46, lo hago hasta en cuatro ocasiones (...) mi coordinadora me dice que el registro es totalmente correcto, que no hay ningún problema”, dijo.

Después agregó: “Ahora la empresa alega que hubo un error informático en el cual no eran conocedores de mi talla. Me parece correcto que sea un error informático, pero se me podía haber preguntado qué talla tenía en ese momento y yo no hubiera tenido ningún problema en recalcarlo”.