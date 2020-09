Rechazo por violenta detención a inmigrante en EE. UU. que fue grabada en video y trasmitida en vivo

Agentes del servicio de inmigración de Estados Unidos reactivaron las redadas a indocumentados, tras permanecer suspendidas durante varios meses debido a la pandemia del coronavirus COVID-19. Uno de estos operativos contra un inmigrante causó indignación por la excesiva fuerza de la autoridad.

Ocurrió en San Bernardino, California, y fue grabado por el atemorizado pasajero de un carro que había sido detenido por agentes de la patrulla fronteriza. Esto es una parte de lo que se escucha en el video, que, además, fue transmitido en vivo por redes sociales:

Oficial, pero no hice nada malo.

¿Estás aquí ilegalmente?

Pero, no hice nada malo.

Luego de que los agentes le ordenaran al inmigrante bajar del carro, al final, uno de ellos decide romper la ventana del vehículo, lo saca a la fuerza y lo lanza al piso.

Los agentes esposan al indocumentado y luego someten también a su sobrino, quien, poco después, fue dejado en libertad porque es ciudadano estadounidense.

"No debería estar sucediendo, básicamente tenemos derechos de privacidad y derechos constitucionales de no registros, a no ser que exista causa probable de que se haya cometido un delito”, afirmó Ángel Leal, abogado de inmigración.

Esta detención es parte de una ofensiva de ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement – Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.) en todo el país, que entre julio y agosto, en plena pandemia, capturó a más de dos mil inmigrantes en estados como California, Texas, Arizona y Florida.

“Durante este tiempo, lo que necesitamos es arropar a todos los miembros de la comunidad, asegurarnos de que pueden sobrevivir esta pandemia social y económicamente. No redadas que incitan miedo”, indicó Yareliz Méndez Zamora, de la coalición de inmigrantes de Florida.

El servicio de inmigración ICE informó que el 85 % de los detenidos en las ultimas redadas tenían cargos penales pendientes y que, en este momento, cualquier inmigrante indocumentado puede ser deportado.