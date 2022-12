Recomendaciones para la seguridad y privacidad en Facebook

Las redes sociales son uno de los medios preferidos por los atacantes para propagar sus amenazas. A lo largo del 2015, se han detectado varias campañas utilizadas por los cibercriminales para propagar malware a través del enlace de noticias con falsos videos para adultos o videos impactantes. Al seguir estos enlaces dudosos, un usuario puede ser víctima del robo de sus credenciales o descargar algún código malicioso en su computadora.

Durante 12 años, Facebook se ha convertido es una de las redes sociales más populares del mundo y forma parte de los hábitos cotidianos de navegación de los más jóvenes. Como muchos de estos usuarios participan activamente, están expuestos a un conjunto de amenazas informáticas que pueden atentar contra su información, su dinero o incluso su propia integridad.

A continuación, el Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica menciona cinco pasos rápidos para proteger la cuenta de Facebook

1. Construir una contraseña impenetrable. Si la contraseña es débil, los cibercriminales podrán acceder a la cuenta sin esfuerzo. La contraseña de Facebook debe ser original y diferente al resto de las otras cuentas. Además, es recomendable el uso de mayúsculas, números, símbolos y hasta utilizar soluciones criptográficas.

2. Controlar el inicio de sesión. La evolución de la tecnología ha permitido que un usuario pueda estar conectado a la cuenta de Facebook en todo momento y en múltiples dispositivos al mismo tiempo. Sin embargo, puede resultar difícil no perder de vista en qué computadora, Tablet o Smartphone se ha iniciado sesión. Para ello, Facebook archiva cada inicio de la cuenta como una sesión activa, lo cual se puede administrar desde la configuración de seguridad.

3. Detectar accesos no autorizados. Facebook permite configurar las alertas de inicio de sesión, es decir que cada vez que un usuario inicie sesión en su cuenta desde una computadora o desde un Smartphone diferente será notificado. Esto significa que si otro usuario ha accedido a la cuenta se puede accionar rápidamente. Luego, Facebook realizará un proceso de autenticación en el cual el usuario deberá establecer si efectivamente estableció o no cambios.

4. Evitar ser víctima de una campaña de ‘phishing’. Las estafas de este tipo siempre están presentes en las redes sociales y se han vuelto cada vez más sofisticadas. Uno de las estafas más comunes utilizadas en Facebook es el enlace a noticias con videos impactantes o videos para adultos. Al hacer clic, el ciberdelincuente puede acceder a los datos del usuario y así robar sus credenciales. Por ello, es importante que el usuario no ingrese a sitios dudosos.

5. Tener cuidado con el ‘spam’. Este puede aparecer de varias formas en Facebook, como oculto a través de la solicitud de un amigo, un posteo o incluso por un mensaje privado. Si se observa que la cuenta de un amigo o familiar está compartiendo reiteradas veces un mismo mensaje, el usuario deberá ser cauteloso antes de hacer clic o de compartir la información.

Las redes sociales son un valioso recurso para los internautas, por eso es necesario recordar que si bien tener una solución de seguridad ayuda a detectar un contenido malicioso que se intente descargar, también hay que ser cuidadoso con dónde hacer clic, esto brindará una protección adicional para mantener al usuario protegido.