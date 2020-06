Reconocido ecologista se adentró en las montañas para buscar semillas, pero encontró la muerte

View this post on Instagram

Estoy en un proyecto orgánico sostenible en La Fortuna. Donde me topé con este bejuco, Cissus verticillata, conocido comunmente como iasu. Esta planta florea todo el año, y lo interesante es que puede ayudar a reducir la cantidades de químicos en las plantaciones. 😁 Con esto les recuerdo que tengo mi canal de YouTube, para que puedan suscribirse. Les dejo el link por acá y en mi perfil. 👉 https://bit.ly/2FPRTUc #nature #plantas #costarica #lafortuna #organico #sostenible