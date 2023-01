Reconocido influenciador fue asesinado aparentemente cuando compraba la cena para Navidad

Hay consternación en Nueva Orleans, Estados Unidos , luego de que se conociera que Brandon Montrell, un reconocido influenciador de 43 años, había sido asesinado a tiros. El hecho, según las autoridades, ocurrió a las afueras de un establecimiento comercial.

Según reveló la cadena Fox 8 , el cuerpo de Brandon Montrell fue identificado por sus familiares y un abogado.

El tiroteo en el que perdió la vida este influenciador, que tenía más de 200 mil seguidores en TikTok, ocurrió el pasado viernes 23 de diciembre de 2022.

Uno de los primos de Brandon Montrell manifestó que él había estado viviendo en Los Ángeles mientras fortalecía su carrera de comediante, pero que había regresado a Nueva Orleans para pasar las fiestas junto a su abuela y demás familiares.

La Policía de esa ciudad sospecha que Brandon Montrell no era el objetivo del sicario que acabó con su vida. Precisamente, el delincuente aún no ha sido identificado, pero se conoció que escapó de la escena del crimen en un carro gris.

Se presume que el influenciador estaba comprando la cena de Navidad cuando los pistoleros acabaron con su vida.

“Mi hijo no fue solo víctima de una bala perdida, él es víctima de décadas de abandono que han dejado a la juventud de Nueva Orleans sin esperanza de un futuro y sin miedo real a las consecuencias. Ya es hora de que los líderes de nuestra ciudad y de todas partes hagan su trabajo”, manifestó la madre de Brandon Montrell.

La víctima mortal había creado una gran comunidad en las redes sociales con videos denominados ‘hood history’, una manera de narrar la historia de Nueva Orleans mezclando chistes y comedia.

“La gente necesita entender que lo que conduce a horrores como este no es la codicia, no son las drogas y no son las tendencias violentas. Es el fracaso de los líderes de nuestra ciudad para brindar un apoyo adecuado”, concluyeron sus seres queridos.