Reconstruyen rostros de desconocidos a partir de ADN en chicles y cigarrillos

La artista neoyorquina Heather Dewey-Hagborg ha creado una exposición llamada "Visiones extrañas": la impresión en 3D de rostros a partir de diferentes muestras de ADN que recogió en la calle, como chicles y cigarrillos.

Un cabello encontrado en la fractura de un vidrio fue el primer paso para el proyecto que combina ciencia y arte. Su siguiente paso fue establecer hasta qué punto se pueden determinar características del rostro humano de quienes dejan una muestra del ADN.

Para ello acudió a un laboratorio comunitario en donde adquirió el conocimiento suficiente sobre el tema. Una vez que se extrae el ADN del elemento, Heather amplifica algunas secciones con la técnica PCR (reacción en cadena de polimerasa) y estudia los llamados ‘polimorfismos de nucleótido simple' o SNP para sus siglas en inglés.

Las reacciones se envían al laboratorio para ser secuenciadas, y con la ayuda de un programa bioinformático establece qué alelo está presente para un SNP particular en cada muestra.

Esta información es procesada en un programa que la misma artista creó y que convierte los valores a rasgos y genera un modelo en 3D.

Si bien es un área aún en progreso, puede establecer ciertas particularidades de una persona como raza, sexo, color de ojos y cabellos y pecas.

Sin embargo algunos factores como la edad no pueden ser establecidos con certeza por lo cual todas las caras se ven de unos 25 años aproximadamente.

El primer retrato de la artista lo hizo con su mismo ADN y según ella fue "bastante aproximado".

Con esta técnica, la vigilancia genética en el futuro ya no será solo un tema de películas de ciencia ficción.