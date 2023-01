¿Recuerda este video? Detienen a sospechoso de la brutal agresión a la joven en París

El individuo, arrestado a la salida de un hospital psiquiátrico, "corresponde a la descripción", indicó una fuente de la Policía.

Marie Laguerre, de 22 años, denunció el 25 de julio en Facebook cómo un hombre la abordó con "ruidos/comentarios/silbidos/movimientos de lengua sucios de una forma humillante y provocadora".

"Entonces, le solté: 'cierra el pico' (...) Yo no tolero este tipo de comportamientos. No puedo quedarme callada y nosotras ya no podemos callar", escribió.

Pero el hombre le lanzó entonces un cenicero, la siguió, y la "golpeó en la cara en mitad de la calle, a la luz del día, delante de decenas de testigos".



La publicación está acompañada de toda la escena filmada por una cámara de vigilancia del bar que está frente al lugar donde se produjo la agresión.

El video se volvió viral y Laguerre fue entrevistada en numerosos medios franceses e internacionales.

Con el apoyo de militantes feministas, lanzó una nueva plataforma en línea "Nous Toutes Harcèlement" para que otras mujeres puedan aportar su testimonio en caso de ser agredidas en la calle.

El Parlamento francés votó a principios de mes una ley contra la violencia sexista que instaura el delito de "ultraje sexista" por acoso callejero, pasible de una fuerte multa.