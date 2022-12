Recuperan caja negra del avión de AirAsia que se estrelló en el Mar de Java

Los buzos recuperaron el lunes una de las cajas negras del avión de AirAsia que se estrelló en el Mar de Java hace más de dos semanas, un gran avance en la difícil búsqueda de los restos.

Henry Bambang Soelistyo, jefe de la agencia de búsqueda y rescate de Indonesia, indicó que cuatro buzos trasladaron a la superficie la grabadora de datos del vuelo.

El dispositivo fue rescatado de debajo una de las alas del Airbus 320-200 siniestrado, reveló el director de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (Basarnas) de Indonesia, Bambang Soelistyo, según los medios locales.

"Conocer su contenido solo tarda dos o tres días, pero el proceso de análisis requiere más tiempo. También necesitamos información de Airbus", indicó Soelistyo.

El funcionario afirmó que la caja negra, que parece estar en buenas condiciones, será limpiada y examinada en Yakarta, y expresó la esperanza de que pueda empezar a leerse "hoy, esta noche o mañana".

El registro de vuelo, que ofrecerá entre otros datos la altitud, la velocidad y el peso, permitirá esclarecer qué le sucedió al avión de la línea de bajo coste AirAsia.

La otra caja negra que llevan los aviones comerciales, la que contiene las grabaciones de las conversaciones en la cabina, también ha sido localizada a unos 20 metros de la anterior, aunque no pudieron rescatarla del mar.

Ambos dispositivos, de color anaranjado en vez de negro, fueron detectados el domingo en el mar, a una profundidad de entre 30 y 32 metros, pero no pudieron ser recuperados al estar atrapados entre restos del aparato.

Olas de varios metros, las fuertes corrientes marinas y el fuerte viento dificultaban hoy, una jornada más, las operaciones de búsqueda y rescate.

Un total de 29 embarcaciones y 13 helicópteros de distintos países, incluidos Estados Unidos, China, Singapur y Malasia, tienen la misión de recuperar los cadáveres de los 162 ocupantes del avión.

Los equipos de rescate han hallado en el mar 48 cuerpos, de los que han sido identificados oficialmente 34 hasta la fecha, en un procedimiento a cargo de forenses de la Policía en Surabaya, la ciudad de la isla de Java de donde despegó el avión y donde se encuentran muchos de los familiares de las víctimas.

Las autoridades creen que la mayor parte de los cadáveres que resta por encontrar pueden estar atrapados en el fuselaje del aparato.

Los equipos de búsqueda tienen pendiente verificar varios objetos localizados, uno de ellos de diez metros de largo que podría corresponder al cuerpo principal del Airbus siniestrado.

El coordinador de las operaciones, el indonesio S.B. Supriyadi, adelantó que el examen de los restos recuperados apunta a que la aeronave se partió por el impacto contra el mar.

El avión del vuelo QZ8501 de AirAsia despegó de Surabaya en la madrugada del 28 de diciembre y tenía previsto aterrizar unas horas más tarde en Singapur, pero se estrelló en el mar al sur de la isla de Borneo unos cuarenta minutos después de partir.

El aparato transportaba a 155 indonesios, tres surcoreanos, un británico, un francés (copiloto), un malasio y un singapurés, entre pasajeros y una tripulación de siete personas.

Pilotaba el capitán Iriyanto, de nacionalidad indonesia, un experimentado profesional con 23.000 horas de vuelo, 6.000 con Indonesia AirAsia, y la aeronave había pasado su última revisión de mantenimiento en noviembre.

El piloto llamó a medio camino a la torre de control en Indonesia y solicitó permiso para virar a la izquierda y subir desde los 32.000 pies de altitud (9,76 kilómetros) hasta los 38.000 (11,59 kilómetros) para evitar una tormenta.

Las tormentas son frecuentes en esa región en esta época del año, la de mayores precipitaciones de la estación lluviosa.

La torre de control aprobó el viraje en el momento pero no pudo restablecer el contacto cuando unos minutos después llamó al piloto para aprobar el ascenso, aunque solo hasta los 34.000 pies.

Las autoridades indonesias han establecido una indemnización de unos 100.000 dólares por cada una de las víctimas mortales.