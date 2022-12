Red criminal rusa roba más de 1.200 millones de contraseñas

Los registros, descubiertos por la empresa estadounidense Hold Security, dedicada a analizar este tipo de datos, incluyen material confidencial procedente de 420.000 sitios web, agrega el periódico.

La compañía, que ya ha destapado otro tipo de robos informáticos masivos, no reveló el nombre de las víctimas citando acuerdos de confidencialidad y la reticencia de las empresas de renombre afectadas cuyos sitios eran vulnerables.

A petición de The New York Times, un experto en seguridad no vinculado a Hold Security analizó la base de datos de credenciales robadas y confirmó su autenticidad.

"Los hackers no se limitaron a empresas estadounidenses, se dirigieron a cualquier sitio web del que pudieran obtener (datos), desde compañías como Fortune 500 a sitios web muy pequeños," dijo Alex Holden, el fundador y director de Hold Security.

Además, Holden entre las páginas web pirateadas también se encuentran portales rusos, y aseguró no ver ninguna conexión entre lo ocurrido y el Gobierno de Vladimir Putin.

Tras hacer la investigación pública, la compañía colaborará con las fuerzas de seguridad para encauzar una investigación por la vía lega, aunque el Gobierno ruso no ha perseguido históricamente a piratas informáticos.