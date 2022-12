Reformas económicas, emails y Oriente Medio: los choques de Trump y Clinton

Los candidatos presidenciales estadounidenses Hillary Clinton y Donald Trump iniciaron este lunes el primero de una serie de tres debates, con un choque abierto al presentar sus propuestas económicas para generar empleos y mejorar la economía.

Desde el inicio de las discusiones, los dos principales candidatos presidenciales se trabaron en un áspero duelo verbal, con sus constantes interrupciones y acusaciones cruzadas, ignorando por completo los esfuerzos del moderador por poner orden.

En la apertura de la discusión, Clinton dijo que la "cuestión central" de esta elección es decidir "qué país queremos ser", y afirmó que como presidenta se propone "construir una economía que funcione para todos" y que sea más "justa".

Clinton recordó que hace apenas ocho años el país enfrentaba "su peor crisis financiera" provocada por políticas fiscales que redujeron drásticamente los impuestos a los más ricos y fracasaron en invertir en la clase media.

Por su parte, Trump alertó que Estados Unidos no está haciendo nada para evitar que se pierdan puestos de trabajo y sean llevados a otros países, entre los que mencionó a México y China.

"Tenemos que renegociar nuestros acuerdos comerciales y tenemos que impedir que esos países sigan robándose nuestras compañías y nuestros puestos de trabajo", dijo, enfatizando que el sistema de intercambio comercial con México es "deficiente" desde su inicio.

Para el candidato conservador, "nuestro país está en problemas. No sabe qué hacer ante devaluaciones en esos otros países, especialmente en China. Lo que están haciendo con nosotros es algo muy triste". "Yo traeré empleos de vuelta. Tú no puedes", le lanzó a la exsecretaria de Estado.

Clinton le respondió que "tú vives en tu propia realidad".

Controversia por e-mails e impuestos

Donald Trump y Hillary Clinton intercambiaron golpes sobre el uso de la aspirante demócrata de un servidor personal de emails cuando fue secretaria de Estado y la negativa del millonario a divulgar su declaración de impuestos.

"Divulgaré mis declaraciones de impuestos contra los deseos de mi abogado cuando ella divulgue sus 33.000 correos electrónicos que fueron borrados", dijo Trump.

"No creo que él vaya a divulgar sus declaraciones de impuestos, porque hay algo que esconde", respondió Clinton.

Clinton acusa a Trump de “mentira racista” por lugar de nacimiento de Obama

La candidata demócrata acusó a su rival republicano Donald Trump de haber basado su carrera política con la "mentira racista" de que el presidente Barack Obama nació fuera de Estados Unidos.

Trump "realmente empezó su carrera política sobre la mentira racista de que nuestro primer presidente negro no es un ciudadano estadounidense", dijo Clinton durante el primer debate entre ambos candidatos a la Casa Blanca.

Trump critica actuación de Clinton en Oriente Medio

El candidato contraatacó al acusar a Clinton de haber generado un "caos completo" en Medio Oriente durante su gestión como secretaria de Estado.

"El Medio Oriente es un caos total, bajo su dirección, en gran medida", dijo Trump en un áspero debate presidencial de cara a los cerrados comicios de noviembre.