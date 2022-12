Refuerzan la vigilancia en favelas de Río de Janeiro tras muertes en tiroteos

La policía brasileña reforzó este lunes su presencia en el Complexo do Alemao, un conjunto de favelas de Río de Janeiro tras dos tiroteos que la noche del domingo dejaron tres muertos.

El agente de la Policía Militarizada del estado de Río de Janeiro Fabio Gomes da Silva, de 30 años, murió este lunes en el hospital al que fue ingresado tras ser gravemente herido en la cabeza en un tiroteo en el Complexo do Alemao.

Gomes da Silva era agente de la Unidad de Policía Pacificadora (UPP) instalada en este conjunto de favelas de la zona norte de Río de Janeiro en 2010, cuando las barriadas fueron ocupadas por las autoridades en una operación apoyada por el Ejército y destinada a expulsar a los narcotraficantes que las controlaban.

De acuerdo con la policía, el agente integraba un grupo que patrullaba las calles de Fezendinha, una de las favelas del Complexo do Alemao, que fue atacado por desconocidos.

El policía llegó con vida en el Hospital Getulio Vargas, próximo al conjunto de favelas, pero no resistió a las heridas y falleció.

Otras dos personas identificadas como Gabriel Ferreira Carvalho y Lucas da Silva Lourenço murieron en un intercambio de disparos entre policías y pistoleros en la madrugada de este domingo en Areal, otra de las barriadas del Complexo do Alemao.

La policía informó que las víctimas integraban una banda de narcotraficantes que se resiste a abandonar las favelas y que junto a sus cuerpos fueron encontrados un revólver y un cargador de pistola.

En el Hospital Getulio Vargas también fueron ingresados esta madrugada un policía y un adolescente de 17 años que resultaron heridos en los tiroteos, pero cuyo estado de salud no es grave.

Tras los incidentes, integrantes del Batallón de Operaciones Especiales de la Policía Militarizada ocuparon las favelas para buscar a los autores de los ataques y garantizar la seguridad en la región.

El Complexo do Alemao ya había recibido refuerzos policiales este año dentro de la operación para garantizar la seguridad durante el Mundial de fútbol Brasil 2014, que comenzó hace diez días y se extiende hasta el 13 de julio.

Este conjunto de favelas era considerado uno de los principales fortines del narcotráfico en Río de Janeiro hasta que en 2010 fue beneficiado por un programa del Gobierno regional para montar unidades policiales permanentes en barriadas antes controladas por delincuentes.

Para expulsar a las decenas de pistoleros que transitaban libremente por el Alemao, el operativo de ocupación contó con el apoyo de soldados del Ejército y con blindados y helicópteros militares.

Desde la instalación de las unidades de policía pacificadora en diferentes favelas, los índices de criminalidad han caído significativamente, pero los cuarteles policiales se han convertido en blanco de ataques de narcotraficantes que, según fuentes oficiales, intentan recuperar el terreno perdido.