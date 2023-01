Régimen sirio rechazó 70% de la ayuda humanitaria destinada a víctimas de los bombardeos

El convoy, donde se transportaban, tuvo que irse antes de tiempo por los ataques terroristas que no dan tregua, ni siquiera, en el alto al fuego.

Los 46 camiones cargados de medicinas, implementos médicos y comida, suficientes para atender a 27.500 personas, entraron a Guta Oriental en una marcha lenta con paradas frecuentes. Cada camión fue revisado minuciosamente y solo lo que estaba autorizado por el régimen pudo entrar.

Hay más de 400.000 personas atrapadas allí. Están viviendo bajo asedio y con eso quiero decir que hay fuertes necesidades de asistencia médica, de comida. La inseguridad es muy alta, hay familias que no pueden ir a los lugares donde pueden encontrar comida”, asegura Marwa Awd, vocera del programa de alimentación en Siria.

La situación es crítica y no discrimina entre niños, personas con discapacidad o ancianos.

El Consejo de Seguridad de la onu se reunirá este miércoles a puerta cerrada para debatir el fracaso de la aplicación del alto el fuego, de 30 días, aprobado para Siria a finales de febrero.