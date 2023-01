Región suiza prohíbe el burka tras arrasadora votación

La prenda ya no podrá ser usada en público en Saint-Gall. La medida fue aprobada por el 67% de los electores.

Los suizos del cantón de Saint-Gall decidieron este domingo por abrumadora mayoría en un referéndum prohibir el burka en los espacios públicos, el mismo día en que se lleva a cabo a nivel nacional una consulta para prohibir de manera permanente los alimentos transgénicos.

Casi el 67% de los electores de Saint-Gall (noreste de Suiza), según resultados oficiales, votaron a favor de una nueva ley para prohibir el uso de esta prenda propia de algunos países musulmanes que cubre el cuerpo y el rostro por completo.

De esta manera, se suma a la vecina región de Tesino, donde en julio de 2016 entró en vigor una prohibición para llevar burkas y otros tipos de velos musulmanes en la vía pública.

Los legisladores de Saint-Gall aprobaron el año pasado un texto que estipula que "cualquier persona que se vuelva irreconocible cubriéndose la cara en un espacio público y ponga en peligro la seguridad pública o la paz social y religiosa será multada".

La ley fue aprobada por el parlamento regional con el apoyo de partidos de derecha y centro. Pero los Verdes y la Juventud Socialista bloquearon su aplicación y lanzaron el referéndum para que fuera decidido por la ciudadanía.

No existe ninguna ley que regule esta forma de vestir en el conjunto del territorio suizo. El gobierno considera que es un asunto que corresponde decidir a los cantones.

Sin embargo, está previsto que los suizos se pronuncien sobre la cuestión en un referéndum a nivel nacional, probablemente en 2019, después de que un grupo de ciudadanos consiguiera reunir las 100.000 firmas necesarias para realizar esta consulta.

La mayoría de los electores suizos vota por correo en las semanas previas a los referendos y los resultados casi definitivos suelen darse a conocer a las pocas horas del cierre de las urnas.

Agricultura sin transgénicos

A nivel nacional, los suizos se pronuncian también este domingo sobre dos iniciativas populares procedentes de los círculos ecologistas y agrícolas para exigir una reestructuración de la producción agrícola por medio de nuevas normas sociales y ecológicas de producción.

Una de ellas, denominada "Por la soberanía alimentaria", impondría normas sociales y ecológicas aplicables en Suiza a los productos importados, so pena de prohibición o de aranceles.

El texto prevé la transformación de la moratoria sobre los organismos genéticamente modificados (OGM) en una prohibición definitiva. Este veto, implantado tras un referéndum en 2005, fue prolongado tres veces por el Parlamento, y estará vigente hasta 2021.

El gobierno federal se opone a las dos iniciativas agrícolas, y con razón, según Stefan Legge, un economista de la universidad de Saint-Gall, entrevistado por la AFP.

"El grupo de presión agrícola intenta aislarse del resto de la economía y de la competencia internacional", lamentó en declaraciones la semana pasada.

Aunque la mayoría de suizos se opone a los productos transgénicos, es probable que la iniciativa sea rechazada, según un estudio de opinión publicado a mediados de septiembre por el grupo de medios Tamedia.

Durante la campaña, el tema de los productos transgénicos "no fue abordado", afirmó a la AFP Michelle Zufferey, responsable de Uniterre, el sindicato agrícola que lanzó la iniciativa.

"Los falsos argumentos sobre las subidas masivas de precios, sobre la falta de elección y la voluntad de aislar a Suiza son los que más dañan a nuestra iniciativa", aseguró.