Regresan a España dos exministros catalanes señalados de sedición y malversación

Carles Puigdemont, destituido presidente de la autonomía, no volvió. Según su abogado, teme ser arrestado.

Joaquim Forn y Dolors Bassa, jefes de las carteras de Interior y Trabajo, podrían ser enviados a la cárcel por su papel en la declaración de independencia de Cataluña.

La plana mayor de la generaliat, junto a otros 13 antiguos miembros del gobierno cesado por las autoridades de Madrid, ha sido citada a declarar ante la Audiencia Nacional.

Puigdemont, de 54 años, decidió irse a Bruselas, donde el martes compareció ante la prensa y estimó que no hay suficientes garantías de que reciba un juicio justo.

También están citados a declarar la presidenta del parlamento catalán, Carmen Forcadell, y cinco miembros independentistas de la mesa -órgano rector de la cámara- por haber permitido la votación que desembocó en la proclamación de secesión.

"Si le humillan, nos humillan"

El presidente cesado aseguró el martes en una multitudinaria rueda de prensa en Bruselas que vino a Bélgica por razones de seguridad y para explicar la cuestión catalana "desde el corazón de Europa", aunque negó que fuera a pedir asilo político a las autoridades belgas.

El abogado de Puigdemont en España, Jaume Alonso Cuevillas, dijo que su cliente "está perfectamente informado de todo, también se ha asesorado desde el punto de vista del derecho belga", y dijo que tampoco está seguro de si viajará o no a Madrid, en declaraciones a Catalunya Radio, la radio pública catalana.

"No puedo confirmarlo, es una decisión que acabará adoptando él. Y como usted acaba de decir, los acontecimientos cambian hora a hora, por lo tanto no puedo decírselo".

Alonso Cuevillas puso en duda, sin embargo, que lleguen a declarar, y confió en un aplazamiento, teniendo en cuenta que sólo uno, según él, había recibido la citación el martes por la noche, y de que podría ser que las varias causas dispersas contra el independentismo catalán acaben concentrándose en un solo tribunal.

"Tengo serias dudas de que mañana lleguen a practicarse declaraciones", explicó el abogado. "Llevo 33 años ejerciendo de abogado y nunca había visto una citación para el siguiente día hábil, y menos en una causa que tiene 116 folios".

La escapada de Puigdemont a Bruselas fue recibida inicialmente con sorpresa por los catalanes, dando paso luego a reacciones enmarcadas en la división que genera la independencia en la sociedad.

