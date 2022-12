Reina Isabel II visitó en el hospital a algunos heridos del atentado de Mánchester

Reino Unido se detuvo este jueves en recuerdo de las víctimas. Hay molestia en las autoridades por filtraciones a la prensa que hacen peligrar la investigación.

Isabel II de Inglaterra visitó el centro pediátrico Royal Manchester Children's Hospital. La soberana había ya observado un minuto de silencio el martes, antes de una recepción en el jardín del palacio de Buckingham, en recuerdo de los 22 muertos y 59 heridos.

La plaza Saint Ann de Mánchester, epicentro de los homenajes de estos días, y tomada por cientos de ramos de flores y mensajes de pésame, recibió a numerosas personas para el homenaje.

Los dos principales clubes de fútbol de Mánchester, el United y el City, "se han unido hoy para aportar 1 millón de libras" al fondo de emergencia para las víctimas, anunciaron ambas entidades en un comunicado.

Se completa la lista de víctimas

Este jueves acabaron de trascender las últimas identidades de los 22 muertos. Entre ellos, la policía Elaine McIver, que no estaba de servicio en el momento del atentado, y una pareja de adolescentes, Chloe Rutherford, de 17 años, y Liam Curry, de 19.

"Eran perfectos el uno para el otro en todos los aspectos y estaban destinados a estar juntos", dijeron sus familias en un comunicado. "Vivían para ir a nuevos lugares juntos y explorar distintas ciudades. Querían estar juntos siempre y ahora lo están".

Luego el regreso de la campaña electoral de cara a las legislativas del 8 de junio, reiniciada tras el minuto de silencio, trajo los primeros reproches por el atentado.

Suzanne Evans, segunda de la formación antieuropea y antinmigración UKIP (Partido para la Independencia del Reino Unido), dijo que May tiene "parte de responsabilidad" en el atentado por haber defendido los recortes presupuestario en la policía, cuando era ministra de Interior.

Molestia por filtraciones

La primera ministra británica, Theresa May, explicó su preocupación por las filtraciones del atentado de Mánchester al presidente estadounidense Donald Trump y ante la cumbre de la OTAN este jueves, indicó su portavoz.

"La primera ministra trató sobre el tema de las filtraciones de los servicios de inteligencia con el presidente mientras esperaban a que se tomara la foto de familia", señaló la vocera de May.

Atacante tenía “deseo de venganza”

El autor del atentado de Mánchester estaba animado por un "deseo de venganza" después de que un amigo de origen libio, como él, resultara muerto en mayo de 2016 en Mánchester, dijo un allegado de la familia.

Según este allegado, que requirió el anonimato, el amigo de Salman Abedi murió tras ser apuñalado por jóvenes británicos en Mánchester.

"Este incidente provocó un sentimiento de cólera entre los jóvenes libios de Mánchester, y sobre todo en Salman, que expresó claramente su deseo de venganza", dice.

"Intentamos calmar a los jóvenes del barrio que se sentían atacados como musulmanes, pero parece que Salman no olvidó el incidente", añade esta fuente.

Según la prensa británica, este supuesto amigo de Salman Abedi, Abdul Wahab Hafidah, fue perseguido y luego asesinado por un grupo de jóvenes, cuyo juicio está aún en curso.

Salman Abedi es el autor del atentado que causó 22 muertos y decenas de heridos el lunes al final de un concierto en Mánchester (noroeste de Inglaterra). Murió en el ataque reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico (EI).