Reino Unido y Unión Europea llegan a un acuerdo post-Brexit

El gobierno británico tuvo que aceptar casi todas las demandas de los países europeos, la transición iría hasta el 2020.

El 30 de marzo de 2019 es la fecha escogida para que el Reino Unido deje de ser miembro oficial de la Unión Europea. Desde ese día y hasta el 31 de diciembre de 2020 regirá un periodo de transición entre los dos bloques.

Según lo acordado por los equipos de Michael Barnier (UE) y David Davis (UK), en el periodo de transición, de casi dos años, el gobierno británico seguirá presente dentro de la organización multilateral, pero no tendrá voto ni veto. Tan solo podrá declararse al margen de aquellas políticas con las que no esté de acuerdo y sean aprobadas durante esos 18 meses

También se acordó que en la transición cualquier ciudadano europeo que se mude al Reino Unido tendrá los mismos derechos que en la actualidad.

Además, los británicos tendrán que pagar una alta cuantía de dinero, no se ha determinado el monto, como indemnización por la salida.

Sobre los acuerdos comerciales se determinó que solo desde el 2020 el gobierno británico podrá negociarlos como un país independiente, antes de esta fecha solo podrán ser aceptados bajo el permiso comunitario.

Uno de los temas más álgidos de la negociación fue el estatus de Irlanda del Norte. La UE y el Reino Unido acordaron que este territorio tendrá un estatus especial.

El único punto en el que, al parecer, el gobierno británico salió ganando fue el de Gibraltar. Se acordó que este territorio saldrá de la UE al mismo tiempo que lo haga el Reino Unido. Aunque una de las condiciones es que se haya negociación previa entre el Reino Unido y España.

La primera ministra Theresa May ha sido señalada por “incumplir” sus promesas sobre el Brexit, ya que el Reino Unido ha tenido que ceder ante la Unión Europea sus supuestos inamovibles.