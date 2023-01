Relacionista pública y 21 años menor, así es la novia de Boris Johnson

Carrie Symonds y su relación con el primer ministro representan un reto para el protocolo, pues no se sabe si vivirán juntos y si asistirá a actos oficiales.

Muchos se percataron de su presencia por primera vez el miércoles pasado, a las afueras del número 10 de Downing Street.

Carrie Symonds esperaba paciente la llegada de Boris Johnson a inaugurar su despacho de primer ministro en la residencia oficial.

Tiene 31 años, 21 menos que él. Es activista medioambiental y nació en el seno de una acomodada familia británica pues es hija del fundador del diario The Independent.

A los 29 años se convirtió en jefa de comunicaciones del Partido Conservador, donde conoció al irreverente Johnson.

Symonds formó parte del equipo de campaña que ayudó a reelegirlo como alcalde de Londres en 2012.

Poco a poco se fue convirtiendo en la voz que le habla al oído al líder político. Dicen que su influencia va desde la dieta y el aspecto físico, hasta las audaces estrategias que lo llevaron al poder.

Hace 18 meses se hizo pública su relación, marcada por la controversia. El nuevo primer ministro está en proceso de divorcio de Marina Wheeler, madre de sus 4 hijos, y de quien se separó el año pasado tras 25 años de matrimonio.

Las continuas infidelidades del político se esgrimieron como motivo de la separación.

Además, a finales de junio, Johnson y Symonds protagonizaron una pelea con gritos y portazos que terminó con la llegada de la Policía y varias portadas en los tabloides. El episodio, en plena campaña, causó mucho ruido en la opinión pública.

Ahora todos se preguntan: ¿se mudará Carrie Symonds a Downing Street? ¿Lo acompañará a los viajes al extranjero?

Para el establecimiento británico es una novedad que el primer ministro no esté casado y tenga novia mientras no se ha separado. Todo un reto para el protocolo.