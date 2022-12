Renuncia alcaldesa en EE. UU. tras insultos racistas contra Michelle Obama

Una alcaldesa de Virginia Occidental dimitió tras insultos racistas proferidos desde Facebook contra la primera dama Michelle Obama, mencionada como "un simio", informaron este martes medios de prensa estadounidenses.

Beverly Walling, alcaldesa de la pequeña ciudad de Clay, había aparecido aplaudiendo los ataques, y debió renunciar el martes, señaló el funcionario municipal Joe Coleman.

Pamela Ramsey, directora de la Clay County Development Corp., había posteado en Facebook tras la elección del republicano Donald Trump como presidente de Estados Unidos, el 8 de noviembre, que ahora "será refrescante ver a una primera dama con clase, hermosa, digna de ocupar la Casa Blanca", aludiendo a la esposa del mandatario electo.

"Ya estoy cansada de ver a un simio en tacones", agregaba. La alcaldesa Whaling había apoyado el mensaje de "Pam".

Según The Washington Post, que cita a medios locales, los comentarios de ambas mujeres fueron rápidamente borrados de la red social.

Ramsey también fue despedida.

Durante sus ocho años de mandato, el presidente Barack Obama, el primer jefe de Estado negro de la historia de Estados Unidos, y su familia, han sido objeto de repetidos insultos racistas.

Clay tiene una población de menos de 500 habitantes, según el censo de 2010, y es parte de Virginia Occidental, estado del sureste del país donde el legado de la esclavitud todavía es muy fuerte.

El lunes Whalling se disculpó en declaraciones a The Washington Post: "mi comentario no pretendía ser racista en absoluto", afirmó.

Un manifiesto de protesta contra las declaraciones de ambas mujeres publicado en www.thepetitionsite.com, reunió a casi 160.000 firmas en Estados Unidos.