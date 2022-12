Renuncia Michael Fallon, ministro de Defensa del Reino Unido, tras señalamientos de acoso sexual

Es acusado de haber puesto su mano sobre la rodilla de una periodista durante una cena del Partido Conservador en 2002.

Fallon, de 65 años, un peso pesado del gobierno y cercano a la primera ministra Theresa May, aseguró que las acusaciones eran "falsas", pero admitió "que en el pasado quizá no estuvo a la altura".

Otro aliado de May, el viceprimer ministro, Damian Green, fue acusado por una exmilitante del Partido Conservador Kate Maltby, de haberle tocado la rodilla con la mano en 2015 y de haberle enviado un mensaje "sugestivo", acusaciones que rechazó.

También quedó en el ojo del huracán el ministro de Comercio, Mark Garnier, que reconoció que le puso a su secretaria un apodo con connotaciones sexuales y la mandó a comprar juguetes eróticos. Garnier admitió que su comportamiento podía ser visto como una "actitud de dinosaurio".

Desde hace varios días, se multiplican los testimonios de acoso sexual provenientes de asistentes funcionarios públicos. Circula una lista con el nombre de 40 parlamentarios conservadores señalados de adulterio y agresiones sexuales.

Por su parte la primera ministra, Theresa May, "profundamente preocupada", reunirá este lunes a los jefes de los partidos políticos para discutir este tema.

