Renuncia presidente de Volkswagen tras escándalo con 11 millones de autos

Winterkorn presentó su renuncia tras una reunión del consejo de supervisión para abordar la crisis, que ha afectado a once millones de vehículos diesel.

"Estoy impactado por los acontecimientos de los últimos días, sobre todo, estoy impresionado porque una conducta errónea a esta escala sea posible en el grupo Volkswagen", dijo Winterkorn.

"Admito como presidente la responsabilidad por las irregularidades que se han encontrado en motores diesel y por ello he pedido al comité de supervisión llegar a un acuerdo para acabar mi función como presidente del consorcio", manifestó.

"Lo hago en interés de la empresa, incluso si soy consciente de que yo no hice nada mal", señaló en su dimisión.

El consejo de supervisión de VW, un órgano supervisor típico de las empresas alemanas, aseguró que Winterkorn no sabía nada de estas manipulaciones.

Winterkorn, cuyo contrato finalizaba a finales de 2016, hizo hincapié en que el proceso de clarificación y transparencia debe continuar.

"Este es la única forma de ganar confianza. Estoy convencido de que el grupo Volkswagen y su equipo superará esta grave crisis", señaló el hasta ahora presidente del grupo.

La Agencia de Protección Medioambiental de EE. UU. (EPA) detectó una manipulación en las pruebas de certificación de vehículos diesel de Volkswagen a través de un software, que disfrazaba que emitían gases contaminantes hasta 40 veces superiores a lo permitido.

Volkswagen ha reconocido haber manipulado los datos de emisiones contaminantes de varios de los modelos diesel que comercializa en EE. UU. y podría enfrentarse a una multa de 18.000 millones de dólares.

Fráncfort, Alemania