Renuncian ministros del Interior y Defensa de Ecuador tras vencerse plazo para capturar a ‘Guacho’

El presidente Lenín Moreno les había dado 10 días para dar con el jefe disidente de las FARC.

El presidente Moreno "ha aceptado la renuncia" de los ministros de Interior, César Navas, y de Defensa, Patricio Zambrano, indicó el portavoz del gobierno, Andrés Michelena.

No han sido anunciado sus reemplazos.

Navas y Zambrano dimitieron tras vencerse el plazo que les había dado el mandatario para dar con el autor de la ola de violencia que azota a la frontera de Ecuador con Colombia, desde hace tres meses.

Autoridades de ambos países señalan a rebeldes disidentes de la disuelta guerrilla de las FARC como los responsables de estos hechos.

Estos ataques, que han dejado siete muertos -entre militares y periodistas-, cuatro decenas de heridos y dos civiles secuestrados, empezaron el 27 de enero pasado con la explosión de un coche bomba frente a un cuartel policial en la localidad costera de San Lorenzo, al norte y limítrofe con el convulso departamento colombiano de Nariño.

Al mando de Walter Artízala, alias Guacho, el grupo disidente secuestró el 27 de marzo a un periodista, un fotógrafo y un conductor del diario El Comercio de Quito, que habían viajado a la zona limítrofe donde opera el narcotráfico.

Los tres fueron asesinados en cautiverio y sus cuerpos todavía no han sido devueltos.

Tras confirmarse el múltiple crimen, Ecuador y Colombia lanzaron una cacería contra el grupo que dirige ‘Guacho’, conocido como frente Oliver Sinisterra y vinculado con el tráfico de cocaína por el Pacífico hacia Estados Unidos.

Operaciones militares y policiales en ambos lados de la frontera han dejado varios capturados, aunque todavía no logran dar con el paradero del líder exguerrillero.

