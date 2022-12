Renunció Michael Flynn, consejero de Seguridad Nacional de Trump

La Casa Blanca informó este lunes que Michael Flynn renunció a su cargo de consejero de seguridad nacional del presidente Donald Trump, en medio de una creciente polémica sobre sus contactos con Moscú.

En su carta de dimisión, Flynn admitió que "transmitió sin querer al vicepresidente electo y a otros información incompleta sobre sus conversaciones telefónicas con el embajador de Rusia" en Washington. El general retirado Joseph Kellogg ocupará el puesto de consejero de forma interina, añadió la Casa Blanca.

En diciembre pasado, cuando ya había sido escogido para ser asesor de Trump, Flynn mantuvo contactos con el embajador ruso en Washington, Sergei Kislyak.

Inicialmente, el propio Pence había dado entrevistas asegurando que la cuestión de las sanciones no había sido mencionado en la conversación entre Flynn y el diplomático ruso.

Pero el pasado viernes dos periódicos -The Washington Post y The New York Times- informaron que los servicios de inteligencia descubrieron que Flynn pidió al embajador ruso no reaccionar de forma desproporcionada porque la administración Trump podría revisar las sanciones cuando llegara a la Casa Blanca.

Sus conversaciones privadas con el diplomático ruso se produjeron cuando el gobierno de Barack Obama preparaba un nuevo paquete de sanciones contra Moscú, en represalia por entrometerse presuntamente en la campaña presidencial y favorecer a Trump.