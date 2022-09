Repartidor de paquetes salvó a una familia de morir en un incendio dentro de su vivienda

Kevin Rivera, un repartidor de paquetes de la empresa Amazon, está siendo aclamado como un héroe luego de que salvó a una familia de morir en un incendio en su casa ubicada en Long Island, Estados Unidos.



El repartidor estaba terminando su ruta de entregas cuando vio las llamas en la parte de al frente de la vivienda. Afirmó que vio varias personas a través de la puerta principal, incluida una mujer y un bebé que aparentemente no sabían del incendio.

“Me apresuré a entrar. No quería que nadie muriera en esa casa”, declaró Rivera a CBS New York .

El hombre se apresuró a entrar a la casa y les dio aviso a seis o siete personas sobre las llamas. No obstante, la barrera del idioma, pues aparentemente no hablaban inglés, les dificultó entenderlo en un principio.

Rivera les pidió salir inmediatamente de la casa por la puerta trasera, eventualmente lo hicieron y vieron la vivienda en llamas.

“ Comenzaron a llorar . Simplemente se emocionaron”, agregó el repartidor.

De acuerdo con el Departamento de Policía del condado de Nassau, nueve departamentos de bomberos respondieron al incendio y controlaron las llamas, que afectaron severamente la edificación.



Un bombero fue llevado al hospital por inhalación de humo, aunque no se reportaron otros lesionados por este hecho.

“Para ser honesto, me siento muy bien por haber hecho algo”, aseguró Kevin Rivera.

Por su parte, las autoridades están investigando para determinar la causa del incendio.