Repase aquí la vida religiosa de Joseph Ratzinger

Benedicto XVI es el pontífice número 265 de la Iglesia Católica, obispo de Roma y séptimo Jefe del Estado Vaticano.

Nacido en Marktl am Inn, en Alemania, el 16 de abril de 1927, Ratzinger participó en la II Guerra Mundial, en los servicios antiaéreos alemanes. Posteriormente, estudió en la Escuela Superior de Filosofía de Freising y se doctoró en teología por la Universidad de Munich.

El 29 de junio de 1951 fue ordenado sacerdote y optó por la labor docente. Fue profesor de Teología y de Dogmática e Historia del Dogma en diversas universidades alemanas.

Intervino como consultor del arzobispo de Colonia en el Concilio Vaticano II y en marzo de 1977 fue designado arzobispo de Munich y Freising. Ese año se convirtió en cardenal y en 1981 prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe (antiguo Santo Oficio). En ese puesto fue confirmado en 1996 por tiempo indefinido.

Responsable de las medidas disciplinarias adoptadas por el Vaticano contra los teólogos de la liberación, Ratzinger fue nombrado en 2002 Decano del Colegio de Cardenales y, como tal, fue el "primus inter pares" entre los purpurados.

Le correspondió oficiar la misa de funeral por Juan Pablo II fallecido el 2 de abril de 2005 y la misa "pro eligendo pontífice", previa al cónclave por él convocado para elegir al sucesor del Papa.

El 19 de abril de 2005 fue elegido Papa en el segundo día de cónclave y al cuarto escrutinio.

Para su Pontificado eligió el nombre de Benedicto XVI y se convirtió en el Papa 265 de la historia de la Iglesia y el sexto alemán desde Víctor II.

Su primer viaje oficial fuera de Italia lo realizó en agosto de 2005 a Alemania, su país natal, donde visitó la sinagoga de Colonia, la segunda vez que un papa pisaba un templo judío desde que Juan Pablo II entró en el de Roma en 1986 y la primera de un pontífice al país del Holocausto. En Alemania, Ratzinger condenó con dureza el nazismo.

En sus años de pontificado ha visitado una veintena de países, entre ellos España, donde viajó en tres ocasiones, 2006, 2010 y 2011.

Ha publicado tres encíclicas "Deus caritas est" (2006), "Spe salvi" (2007) y "Caritas in veritate" 2009, así como el nuevo compendio del Catecismo de la Iglesia Católica en 2005.

En 2007 eliminó el limbo, suprimió la elección de papa por mayoría simple, propició la celebración en la misa en latín, según el rito tridentino y en 2008 modificó del Missale Romanum la plegaria por los judíos.

En 2009 revocó la excomunión a los obispos ordenados por Lefebvre y abrió las puertas de la Iglesia de Roma a los tradicionalistas anglicanos.

En 2010 promulgó el documento para luchar contra el blanqueo de dinero en las instituciones financieras vaticanas, el primero decretado por un pontífice.

Ese año, el quinto de su pontificado, fue el más complicado por las denuncias de casos de sacerdotes pederastas, que incluso afectaron al propio pontífice al que se acusó de no atajar el problema durante su labor como arzobispo de Munich y en su etapa de prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.

En 2011 se publicó la segunda parte de su libro "Jesús de Nazaret" en el que exonera a los judíos de ser responsables de la muerte de Jesús, y en 2012 se convirtió en el segundo Papa que visita Cuba en la historia de la Iglesia, después de Juan Pablo II.

En noviembre de 2012 presentó "La Infancia de Jesús" en el que sorprendió con su reflexión sobre la ausencia de la mula y el buey en el pesebre donde nació Jesús.

Ha proclamado 34 santos y alrededor de 600 beatos, entre ellos, su predecesor el papa Juan Pablo II el 1 de mayo de 2011.

Benedicto XVI inauguró el 29 de junio de 2011 el portal multimedia de Internet del Vaticano, "News.va", con un mensaje en Twitter, la primera vez en la historia que un Pontífice empleaba este modo de comunicación.

"Queridos amigos, acabo de lanzar News.va. ¡Alabado sea nuestro Señor Jesucristo! Con mis oraciones y bendiciones", señaló el mensaje del papa, justo el día en el que celebraba sus 60 años sacerdotales.

El 12 de diciembre de 2012 lanzó su primer tuit en la red Twitter a través de su cuenta @pontifex.

Además de su lengua materna, la alemana, Benedicto XVI habla italiano, latín francés e inglés.