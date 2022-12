Reproducción de termitas exóticas y muy hambrientas preocupa en Florida

Las termitas subterráneas asiáticas y de formosa son dos de las especies más destructivas en el mundo. Su hábitat se sobreponen en el sur de Florida, que ya alberga un elevado número de especies animales y vegetales invasivas que prosperan donde no deberían.

Cada termita invadió Florida, probablemente por medio de embarcaciones de carga, hace varias décadas, pero los expertos creían que sus colonias no interactuaban entre sí debido a que los enjambres en tierra tenían diferentes meses de reproducción.

Eso fue hasta que el investigador de la Universidad de Florida, Thomas Chouvenc notó algo inusual en los enjambres de termitas en su vecindario de Fort Lauderdale hace dos años.

Las dos especies volaban alrededor buscando pareja al mismo tiempo, y parecían aceptarse entre sí.

La investigación es preliminar y deja muchas preguntas sin respuesta, pero la idea de una termita híbrida portando las capacidades destructivas de dos especies invasoras preocupa a los expertos.

"Son noticias importantes", dijo Matthew Messenger, un entomólogo del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. "Y también son dos malas noticias".

Chouvenc es el autor principal de un estudio publicado el miércoles en la revista PLOS ONE detallando las observaciones de los enjambres de asiáticos y de formosa en el centro de Fort Lauderdale y luego en el laboratorio del Instituto de Alimentos y Ciencias de Agricultura de la Universidad de Florida.

En el campo, incluyendo el propio patio de Chouvenc, los investigadores documentaron a las dos especies creando enjambres al mismo tiempo y en los mismos lugares. El mismo comportamiento fue documentado nuevamente el año pasado y Chouvenc señala que lo está viendo nuevamente en esta época.

"Lo que no esperábamos ver fue cuando estaban en el mismo lugar y al mismo tiempo, vimos a las termitas asiáticas subterráneas macho buscando por hembras de formosa en el campo", señaló Chouvenc.

"Cuando las colocamos en frascos y las llevamos de regreso al laboratorio, nuestra mayor sorpresa fue que empezaron a depositar huevos y estos comenzaron a crecer".

La colonia híbrida resultante en el laboratorio creció con mayor vigor que las colonias que producen cada especie de manera independiente, de acuerdo a los investigadores. Análisis genéticos confirmaron que se creó una especie híbrida.