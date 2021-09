Rescatan a 3 niños que habrían pasado 60 horas encerrados en un apartamento, sin agua ni comida

Las autoridades de La Plata, Argentina , rescataron a tres niños de 2, 3 y 6 años que al parecer pasaron 60 horas solos, sin agua ni comida, en un apartamento. Uniformados de Policía afirman que los pequeños, además, estaban en malas condiciones de higiene.

Los vecinos del sector, que escucharon los gritos de los niños, dieron aviso a las autoridades, que no tardaron en arribar a la residencia.

“El personal policial logró mantener diálogo con uno de los menores, que relató que hace mucho tiempo estaba solo junto a sus dos hermanitos”, puntualizó, según TN , uno de los uniformados de Policía que acudió al sitio.

Personal del cuerpo de bomberos también hizo presencia en el lugar, pues la puerta de la casa estaba cerrada con llave.

Al ingresar a la vivienda, los uniformados afirman que los pequeños estaban en un estado total de abandono.

Publicidad

Los investigadores presumen que llevaban al menos 60 horas sin comer ni tomar nada.

“No solo tenían la ropa sucia, también tenían hambre”, contó un oficial.

Luego de sacarlos del apartamento, los tres menores de edad fueron alimentados, aseados y llevados hasta el hospital Sor María Ludovica, situado en La Plata, para realizar observación médica.

La madre de los menores dejó a otro niño de nueve años en la comisaría. Las autoridades le imputaron abandono de persona. El caso quedó en manos de un fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción de La Plata.

En total, la mujer tiene 6 hijos. Cuatro, que son menores, quedaron a resguardo de la justicia. Los otros dos, de 15 y 17 años, tienen edad suficiente para decidir si se quieren quedar con su ella o algún otro familiar.

Publicidad

Entretanto, Noti 13 logró hablar con la madre de los niños, que aseguró que los vecinos exageraron la situación. Además, recalcó que solo quiere recuperar a sus pequeños.

“Salí de casa para trabajar y traer algo de comida para mis hijos. Salió una señora diciendo que mis hijos están abandonados hace 5 días y que les daban comida por la ventana. Yo no los dejo solos, no estaban con llave. Lo único que quiero es recuperar a mis hijos. Estuve afuera desde las 11 y llegué como a las 4. Quiero que me los den, quiero recuperarlos, no voy a permitir que se queden en esos lugares”, afirmó.