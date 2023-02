Rescatan a gato egipcio que fue tatuado, al parecer sin anestesia, por narcotraficantes de México

Las autoridades mexicanas rescataron a un gato egipcio al que encontraron deambulando dentro de la prisión Cereso 3 en Ciudad Juárez, México. El animal tenía dos tatuajes en la piel y por lo menos uno de ellos fue hecho sin anestesia, según información oficial.

Luego de ser hallado, los agentes llevaron al felino al Refugio Municipal de Rescate y Adopción de Mascotas (RAMM) para que recibiera atención médica, según un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua.

El gato egipcio, que se caracteriza por no tener pelo, tiene al menos dos tatuajes, uno en el lado izquierdo que dice ‘Hecho en México’, con el distintivo de un águila, imagen asociada a uno de los grupos criminales que delinquen en el estado y al que se le relaciona con el cartel de Sinaloa.

La cuidadora del gato, Giselle Rubio, le dijo a Reuters que el gato no es agresivo, sino muy cariñoso con los humanos, aunque no se lleva bien con otros animales.

“Se nos hace muy extraño que él sea muy amoroso, a pesar de que viene de personas del Cereso, pensábamos que iba a ser más agresivo, pero no, es muy amigable”, comentó Rubio.

No obstante, recalcó que “no es social con otros animales, para nada, así que por eso está aislado, porque no convive con otros animales, pero con las personas es muy dócil”.

Rubio también aclaró que el animal, que cuesta entre 3 y 4 millones de pesos colombianos, no está disponible para adopción, ya que es parte de una investigación del gobierno estatal, y que durante su resguardo recibirá todos los cuidados necesarios que requiere su raza específica sin pelo.

En la misma prisión donde hallaron el gato egipcio, se produjo un motín en enero pasado que dejó 14 muertos -diez guardias de seguridad y cuatro reclusos-, mientras que otros 13 resultaron heridos y al menos 24 escaparon.

A principios de febrero, las autoridades mexicanas destruyeron varios objetos introducidos de contrabando por los reclusos en el penal de Ciudad Juárez.

Los artículos iban desde televisores y calentadores hasta estatuas de la Santa Muerte.

Al parecer, el gato egipcio pertenecía a uno de los presos muertos en dicho motín.

Las autoridades señalaron que el hecho de que el felino tenga tatuajes evidencia que fue víctima de maltrato animal.

Feminicidio en México

El fin de semana pasado se hizo una denuncia sobre el abuso y homicidio de María Trinidad Reyes Islas, una mujer de 76 años conocida en su pueblo como doña Trini.

La víctima fue hallada por uno de sus sobrinos agonizando en el piso de su vivienda en Hidalgo. La señora fue trasladada al hospital de Zacualtipán y luego llevada al Hospital General de Pachuca. Sin embargo, murió después de 24 horas por la gravedad de las heridas.

