Rescatan a marinero y su perra que estuvieron dos meses a la deriva: ¿cómo sobrevivieron?

Un marinero y su perra, provenientes de Australia, fueron rescatados después de dos meses de estar a la deriva en el Océano Pacífico, sobreviviendo a la terrible experiencia bebiendo agua de lluvia y comiendo pescado crudo.



Tim Shaddock y Bella, nombre de la mascota, partieron en un catamarán desde la ciudad costera de La Paz en México en abril y planeaban navegar unos 6.000 kilómetros (3.700 millas) antes de echar el ancla en la Polinesia Francesa tropical.

Pero pronto se encontraron varados en el vasto Océano Pacífico después de que una fuerte tormenta dañó la embarcación y sus equipos electrónicos, lo que impidió que pudieran comunicarse para pedir rescate o seguir con su travesía de unos 6.000 kilómetros.

En un rescate improbable, que recuerda a la película ‘Náufrago’ -donde Tom Hanks interpreta a un hombre que pasa varios años en una isla del Pacífico-, el desaliñado navegante aficionado fue rescatado del agua dos meses después por un barco atunero mexicano.

"Acabo de conseguir equipo de pesca", le dijo a uno de sus rescatistas en un video obtenido por el medio Nine News de Australia.

Con una barba abundante, Shaddock, de 51 años, estaba visiblemente demacrado después de sobrevivir con la dieta espartana de mariscos, pero afirmó que, por lo demás, se sentía "con muy buena salud".

"He pasado por una prueba muy difícil en el mar", reconoció en un video separado, obtenido por Nine News. "Solo necesito descansar y comer bien porque he estado solo en el mar mucho tiempo", comentó.

Un médico, que viaja en el barco atunero que rescató a Shaddock y su mascota la semana pasada, señaló en la noche del domingo 16 de julio a Nine que el superviviente se encontraba "estable y muy bien" de salud, mientras se dirigían a tierra firme.

El marinero y su perra pronto serían transportados de regreso a México, según el medio.