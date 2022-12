Rescatan a un perro que había sido atado a vías férreas en EE. UU.

El servicio de control animal del condado de Riverside dijo en un comunicado el martes que Banjo, un perro mixto de poodle y terrier, de 10 meses de edad, estaba bien y listo para ser adoptado.

El tren estaba cerca de Mecca el 2 de abril cuando el maquinista vio a un hombre alejándose de las vías y detuvo el tren.

Es "una de las peores cosas que he visto", dijo Sal Pina, agente especial de la red ferroviaria Union Pacific que atendió el caso.

El propio Pina desató a Banjo y detuvo al hombre, quien dijo que su familia no quería al perro y que no sabía qué hacer.

Pina afirmó que no pudo presentar cargos contra el anciano no identificado porque este parecía confuso y no comprendía lo que había hecho.

California (Estados Unidos)