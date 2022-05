Residente de un hogar geriátrico confesó haber matado a una mujer porque se acostó en su cama

Cliff Mody, un residente de un hogar geriátrico en Florida, Estados Unidos, confesó haber golpeado y asfixiado hasta la muerte a otra inquilina del asilo, de 77 años, porque se “enojó” con ella después de que entró a su habitación y se acostó en su cama.

El hombre, de 72 años, fue arrestado este miércoles,12 de mayo, y acusado de asesinato en segundo grado. Fue el personal del hogar geriátrico quien alertó a las autoridades sobre el ataque de Mody.

Según informó el medio local Fox 35, uniformados del Departamento de Policía del condado de Flagler encontraron a la víctima inconsciente y sin respiración. Fue declarada muerta en el lugar.

“Entré y él tenía sangre en las manos y ella tenía un labio roto. Pude mirarla y tan pronto como entré, supe que estaba desmayada, le busqué el pulso y no tenía”, declaró un trabajador del asilo de ancianos.

La autopsia determinó que la víctima murió por “estrangulamiento manual”.

El sospechoso dijo que, antes de agredir a la mujer, le manifestó que se fuera y no lo molestara, pero ella se negó, “así que decidió golpearla en la cabeza" con sus manos. También reveló que durante la golpiza la mujer le mordió varias veces en uno de sus brazos; no obstante, los agentes no vieron lesiones en el cuerpo del señor.

Posteriormente, el sospechoso hizo una llave alrededor del cuello de la mujer y la estranguló hasta que perdió el conocimiento. Cuando la víctima dejó de respirar, Mody presionó el timbre de llamada para avisar al personal.

Las autoridades indicaron que la víctima tenía “una capacidad mental disminuida” que la hacía entrar rutinariamente a las habitaciones de otros residentes del hogar geriátrico. Asimismo, señalaron que tanto el sospechoso como la mujer no habían tenido interacción alguna antes de este hecho.

Cliff Mody se encuentra recluido en una cárcel y no tiene derecho a fianza.