Respaldo y condena: líderes mundiales reaccionan al ataque con misiles en Siria

Mientras Rusia, Siria e Irán censuraron estos bombardeos, algunos países europeos los consideraron “una respuesta legitima” al presunto ataque químico.

Rusia

"Se ha asestado un golpe contra la capital de un Estado soberano que intentó durante años sobrevivir en medio de una agresión terrorista", y en "el momento en que se había ganado la oportunidad de tener un futuro pacífico", según la portavoz del ministerio ruso de Exteriores, María Zajárova.

Estos ataques son un "insulto" al presidente ruso Vladimir Putin, aseguró el embajador ruso en Estados Unidos, Anatoli Antonov. "Hemos advertido que tales acciones no quedarán sin consecuencias".

Siria

La "agresión bárbara y brutal" de los occidentales "tiene como objetivo entorpecer el trabajo" de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) que inicia el sábado una investigación sobre un presunto ataque químico en territorio sirio (ministerio de Exteriores de Siria)

El presidente sirio Bashar Al Asad se declaró más determinado que nunca a "luchar contra el terrorismo" en Siria, tras los bombardeos occidentales

Irán

"El ataque llevado a cabo esta mañana contra Siria es un crimen. Declaro sinceramente que el presidente estadounidense, el presidente francés y la primera ministra británica son criminales (...), no conseguirán nada y no sacarán beneficio alguno", afirmó el guía supremo iraní ayatolá Ali Jamenei.

Israel

"El año pasado, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que la utilización de armas químicas sería una violación de la línea roja. Esta noche, bajo dirección estadounidense, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido actuaron coordinadamente. Siria sigue llevando a cabo acciones asesinas", dijo un funcionario israelí que pidió no ser identificado.

Turquía

"Una reacción apropiada" que "expresa la conciencia de toda la humanidad frente al ataque de Duma, del que hay fuertes sospechas de que fue llevado a cabo por el régimen", según el ministerio turco de Exteriores.

China

China afirmó su oposición "al uso de la fuerza en las relaciones internacionales" y apeló "a las partes afectadas a volver al marco del derecho internacional". (Hua Chunying, portavoz de la diplomacia china en un comunicado).

Alemania

"Apoyamos el hecho de que nuestros aliados (...) hayan asumido sus responsabilidades. La intervención militar era necesaria y apropiada", aseguró la canciller Angela Merkel.

Italia

El ataque "es una acción circunscrita (...) que no será el comienzo de una escalada", estimó el presidente del Consejo, Paolo Gentiloni.

España

"Es una respuesta legítima y proporcionada a los brutales ataques perpetrados por el régimen contra la población civil", según el primer ministro Mariano Rajoy.

Catar

Expresó su "apoyo" a las operaciones de los occidentales. "El uso continuo por el régimen sirio contra civiles de armas químicas (...) requiere una acción inmediata".

Arabia Saudita

"Pleno apoyo a los bombardeos (...) ya que constituyen una respuesta a los crímenes del régimen" sirio.

Irak

Los ataques en Siria "ofrecen al terrorismo una oportunidad para desarrollarse tras haber sido derrotado en Irak y ampliamente arrinconado en Siria", según su ministerio de Exteriores.

Argelia

Lamento los bombardeos llevados a cabo "en momentos en que toda la comunidad internacional esperaba el envío de una comisión de investigación para verificar las informaciones relativas al uso de armas químicas, lo que Argelia denuncia". Estos ataques "pesarán negativamente en la dinámica para resolver la crisis siria de manera política", dijo el primer ministro Ahmed Ouyahia.

Cuba

El gobierno condenó el "ataque atroz" lanzado por Estados Unidos y sus aliados contra Siria, una "acción unilateral" que "agudiza el conflicto" en ese país y en el Medio Oriente.

Argentina

El gobierno argentino renovó su "firme condena al uso de armas químicas" en Siria e instó a la comunidad internacional a preservar la paz sin fijar posición sobre los bombardeos selectivos de Estados Unidos, Francia y Reino Unido.

Bolivia

El presidente boliviano Evo Morales, quien asiste en Lima a la Cumbre de las Américas, condenó el "desquiciado" ataque contra Siria.

OTAN

"Apoyo las acciones tomadas por Estados Unidos, el Reino Unido y Francia (...) Esto va a reducir la capacidad del régimen de volver a atacar al pueblo de Siria con armas químicas", dijo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

ONU

"Llamo a todos los Estados miembros a que muestren moderación en estas peligrosas circunstancias y que eviten cualquier acción que pudiera provocar una escalada de la situación y empeorar el sufrimiento de la gente de Siria", afirmó el secretario general de la ONU Antonio Guterres.

