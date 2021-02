Respuesta de un joven a la pregunta de un humorista indigna a un país: “violé a una chica”

"Violar a una chica, dejarla ahí y que tuviesen que ir los servicios médicos", es la respuesta que un joven en Portugal dio durante un directo en Instagram al ser preguntado sobre lo más "extraño" que había hecho en relación con el sexo, un caso que ha indignado al país.

La confesión se produjo esta semana en una transmisión del humorista luso Fábio Alves, a la que se conectaron más de 600 personas.

Alves lanzó la pregunta y un joven, sin muestras de remordimiento e incluso entre risas, aseguró que había violado a una chica, ante la incredulidad de su interlocutor.

"¿Pero sabes lo que es violar a alguien?", le cuestionó el humorista. El muchacho, confuso, dijo que no.

El video del momento corrió por las redes sociales y varias personas, incluido el humorista, pusieron los hechos en conocimiento de las autoridades, que ya están investigando el caso.

Alves manifestó que incluso si fuera una "broma, no juegas con eso. No juegas con la violación, no juegas con la pedofilia, no juegas con ver el cuerpo de una mujer como un objeto".

Investigación sobre una versión dudosa

"Fue inmediatamente identificado y se le incautó el teléfono móvil para inspeccionarlo. El caso se ha remitido al Ministerio Público y estamos esperando su decisión, porque no tenemos ninguna denuncia de violación", dijo el comandante Vítor Rodrigues, de la Policía de Seguridad Pública (PSP) de Viseu.

El comandante explicó que si los servicios médicos tuvieron que socorrer a la víctima como se refiere en el video, tendrían que haber dado parte a las autoridades, pero no hay constancia de ello.

"Por ahora, todo nos lleva a creer que no es verdad", señaló Rodrigues, que añadió que el joven está en una institución y la directora del centro les informó que tiene "problemas de personalidad y a veces no tiene noción de sus actos".

En el directo, el joven llegó incluso a mencionar el nombre de la víctima, aunque la Policía no ha confirmado si han hablado con ella.

El humorista Fábio Alves aseguró en un mensaje en sus redes sociales que la presunta víctima lo había contactado en privado y le dio permiso para que compartiera su número con las autoridades.