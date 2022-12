Resultados del plebiscito en Venezuela: votaron más de 7 millones y ganó el “no” a la Constituyente

“Matemáticamente, Nicolás Maduro está revocado el día de hoy”, dijo Julio Borges. Gobierno advirtió, sin embargo, que es ilegal y no reconoce la consulta.

Votaron 6.492.381 personas en Venezuela y en el exterior 693.789, al escrutar 95% de actas.

En la pregunta uno (¿Rechaza y desconoce la realización de una asamblea nacional constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo venezolano?), 6.387.854 sufragantes respondieron “sí”, lo cual representa el 98,4% de los votos.

"Venezuela lo dijo claramente: no queremos una Constituyente fraudulenta e impuesta. No queremos ser Cuba, no queremos ser un país sin libertad", señaló el jefe del Parlamento de mayoría opositora, en el teatro Chacao, este de Caracas, donde fueron anunciados los resultados.

"Hoy Venezuela le dijo sí a un país digno, a un país democrático, a un país donde la gente no se tenga que ir porque no tiene futuro. Ha quedado claro el mandato que nos dio el pueblo", dijo Borges, junto a los principales dirigentes de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Según el diputado, con el 5% que falta por escrutar se llegará a unos 7,5 millones de votos, que según él serían suficientes para revocar el mandato de Maduro si hubiera un referéndum.

En las últimas elecciones celebradas en Venezuela, las parlamentarias de 2015, la oposición arrasó con 7,7 millones de votos de un total de casi 20 millones de electores, quebrando una hegemonía chavista que reinaba desde hacía 17 años.

"Se evidencia una demanda de cambio político persistente a lo largo del tiempo", dijo el politólogo John Magdaleno, y consideró que el plebiscito fue un éxito porque fue organizado por "la ciudadanía" en poco tiempo y con solo 2.000 centros de votación, frente a los 14.000 en 2015.

Antes de que fueran difundidos los resultados, el oficialismo los cuestionó, al señalar que el proceso no es vinculante y es "ilegal" por no contar con el aval ni la auditoría del poder electoral, acusado por la oposición de servir al gobierno.

El dirigente chavista Jorge Rodríguez aseguró que presentarán videos que confirman votaciones fraudulentas, al tiempo que cuestionó que la oposición vaya a quemar los cuadernos electorales bajo el argumento de evitar represalias contra los votantes.

En un fuerte pulso, el gobierno también movilizó masivamente a sus seguidores en un simulacro organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), de cara a la elección el 30 de julio de 545 asambleístas de la Constituyente.

Al cierre de la jornada se registraron hechos violentos en Caracas. Una mujer de 61 años murió y otras tres personas resultaron heridas por pistoleros que atacaron un centro de votación en el popular barrio de Catia (oeste), de lo cual la MUD responsabilizó a grupos de civiles afines al gobierno.

Una muerte en tiroteo contra votantes en Caracas empaña plebiscito... "Y ahora ¿qué?"

El analista Luis Vicente León opinó que la consulta fue "masiva y simbólica", pero el reto de la oposición "es responder la pregunta clave: Y ahora ¿qué? Eso definirá el futuro".

La oposición afirma que tras el plebiscito se activará la "hora cero", la fase decisiva de las protestas, sin descartar una huelga general, pero este domingo no hizo anuncios.

La consulta fue apoyada por asociaciones civiles, la Iglesia católica, Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos y varios gobiernos de América Latina y Europa.

El proceso tuvo como observadores, a los expresidentes Jorge Quiroga (Bolivia), Vicente Fox (México), Andrés Pastrana (Colombia), Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica).

Fox, quien llamó a los venezolanos a votar contra la dictadura, fue declarado "persona non grata" por el Gobierno; en tanto que Quiroga aseguró que "la comunidad internacional debe pedir ahora que se anule esa Constituyente golpista".

El Gobierno mexicano, muy crítico de Maduro, pidió que los resultados de la consulta opositora lleven a una "solución negociada" que ayude a "restaurar" la democracia.