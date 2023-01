Retiran cargos de agresión sexual contra el actor Kevin Spacey

La presunta víctima decidió guardar silencio para no incriminarse durante una audiencia el pasado 8 de julio.

Las autoridades retiraron los cargos contra el actor estadounidense Kevin Spacey, acusado de ataque al pudor y sexual en Massachusetts, en un caso que había sido debilitado por la propia víctima.

Este resultado era esperado después de la audiencia del 8 de julio, durante la cual el joven que presuntamente había sido agredido por Spacey en julio de 2016 decidió guardar silencio para no incriminarse.

En una carta dirigida el miércoles al juez, el fiscal responsable en la isla de Nantucket, donde presuntamente ocurrieron los hechos, justificó su decisión "debido a la falta de disponibilidad del testigo que presentó la denuncia".

Esto es una bofetada para el fiscal Michael O'Keefe, que hasta la fecha ha sido el único que ha acusado a Kevin Spacey, sujeto de otras investigaciones en Estados Unidos e Inglaterra.

Sin embargo, la decisión sólo tendrá consecuencias limitadas en la carrera del actor, de 59 años, que está paralizada desde que se dieron las primeras acusaciones en su contra por agresión sexual, en noviembre de 2017.

En este caso, la estrella de la serie ‘House of Cards’ había sido acusada de haber puesto la mano sobre los genitales de un joven de 18 años en un bar, luego de haberlo invitado a beber, en julio de 2016.

La demanda por ataque al pudor y agresión se produjo a finales de 2018, luego de que otras acusaciones de agresión a hombres jóvenes salieran a la luz en medio del movimiento #MeToo.

En la demanda desestimada, todo se desarrolla en torno al teléfono móvil del acusador, que lo utilizó para grabar la presunta agresión y la envió en un mensaje a la que entonces era su novia y a un grupo de amigos.

Examinado por la Policía, el dispositivo fue devuelto al joven luego de que fue extraída la información.