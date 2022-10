Revelan cómo murió el creador de 'Yu-Gi-Oh': "Es un héroe"

Kazuki Takahashi, creador de la popular saga 'Yu-Gi-Oh!', falleció el pasado 4 de julio a los 60 años . El cuerpo del hombre fue encontrado en la costa japonesa de Nago, Okinawa, y con un traje de buceo, según informó la Guardia costera nacional.



Salieron a la luz nuevos detalles del fallecimiento del japonés. De acuerdo con el mayor Robert Bourgeau, miembro de Ejército de Estados Unidos e instructor de buceo en la zona donde estaba Takahashi, el creador de 'Yu-Gi-Oh!' murió intentando salvar a otras personas que se ahogaban en el mar.

Bourgeau relató para el medio Stars and Stripes , portal de noticias del Ejército de EE. UU., que vio tres personas luchando por salir del agua; por lo que se lanzó al mar sin pensarlo. El creador del manga japonés también saltó para ayudar.



El rescate no resultó como se esperaba, pues el mayor logró salvar a dos de las tres personas que se ahogaban (madre e hija), pero no pudo rescatar al tercer implicado (un soldado estadounidense de 39 años). Pese a que intentó regresar al agua por él, se le agotaron las fuerzas y tuvo que salir para no perder la vida.

"Es una de las cosas más duras que he tenido que hacer en mi vida", expresó Bourgeau.

Sobre Takahashi, el uniformado no volvió a saber nada de él hasta que se supo que fue hallado su cuerpo sin vida. "Es un héroe, murió tratando de salvar a alguien más", afirmó.