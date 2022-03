Revelan escalofriante video del momento en que menor cae de una atracción en parque de diversiones

La semana pasada se conoció la dolorosa noticia de la muerte de un menor de edad tras caer de una atracción ubicada en el parque de diversiones ICON Park, en la ciudad de Florida, Estados Unidos.

Con el transcurrir de las horas se conoció un video del momento exacto del accidente que acabó con la vida de Tyree Sampson. El adolescente de 14 años era un usuario más del Orlando Free Fall, una atracción de 130 metros de altura.

En las imágenes se ve la caída libre y cómo, al llegar al final, Tyree se sale del asiento, en un hecho que aún no se ha esclarecido. También quedó registrado el pánico de otras personas que pedían desesperadas detener la máquina.

Atención: imágenes sensibles.

#IMAGENESSENSIBLES 🚨 Un joven de 14 años cayó al vacío desde la torre Orlando Free Fall, la más alta del mundo (130 metros), ubicada en 🇺🇲 El juego descendía a una velocidad de 100 km/h. El joven fue trasladado un hospital, dond posteriormente murió. pic.twitter.com/zbgurkmjZo — 𝕰𝖑 𝖁𝖎𝖆𝖏𝖊𝖗𝖔 (@ElViajero_100) March 25, 2022

Según el reporte, el joven no murió inmediatamente en el parque de diversiones, sino que fue trasladado a un hospital. No obstante, pese a la labor de los médicos, no lograron salvarle la vida.