"No quiero morir, mi maestra está muerta": revelan llamada de niña al 911 durante tiroteo en Uvalde

Tras casi dos semanas del tiroteo en Uvalde, Estados Unidos, se conoció lo que una niña de 10 años dijo al llamar al 911 para pedir ayuda. Ella sobrevivió a la masacre de 19 de sus compañeros y dos de sus profesoras.

“No quiero morir, mi maestra está muerta. Mi maestra está muerta, por favor manden ayuda, ayuden a mi maestra, le dispararon”, decía la pequeña Khloie Torres, según reveló The New York Times.

“Hay muchos cuerpos”, expresó en voz baja. Según el medio, la niña que sobrevivió al tiroteo en Uvalde estuvo 17 minutos en la línea y 11 minutos después se escucharon disparos.

Las llamadas al 911 "no se estaban comunicando al llamado comandante de incidentes", dijo el senador Roland Gutiérrez en una conferencia de prensa, refiriéndose al jefe de Policía del distrito escolar, Pete Arredondo.

“Hay un error humano, hay un error del sistema”, afirmó Gutiérrez, y agregó que no estaba claro exactamente quiénes recibían las llamadas durante el tiroteo de Uvalde.

Los oficiales han sido objeto de intensas críticas sobre por qué esperaron más de una hora para neutralizar al pistolero después de llegar a la escuela. El director del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), Steven McCraw, admitió que fue una "decisión equivocada".

Gutiérrez manifestó: "Necesitamos saber qué estaba haciendo la Policía, qué procedimientos de radio se siguieron y no se siguieron".

“Todos hemos fallado. Ha habido muchos fracasos aquí”, añadió.