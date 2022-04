Revelan nuevo video de Debanhi Escobar en la que se le ve huyendo de un hombre

Un nuevo video se sumó a la investigación por la muerte de Debanhi Escobar en México, caso que es tratado como feminicidio. En las imágenes se ve a la mujer huyendo de un hombre al que golpea y patea para alejarlo. Sin embargo, las amigas de la víctima declararon a la Policía que él lo único que intentaba era tranquilizarla porque había tomado mucho.

También dijeron que una de ellas decidió enviar a Debanhi a casa en un taxi porque no podían controlarla. Además, afirmaron que intentaron contactarse con el papá, Mario Escobar, pero nunca contestó.

Juan David Cuéllar, el conductor que la recogió, negó haber intentado sobrepasarse con la joven y aseguró que la dejó al lado de la carretera porque ella le exigió que la dejara bajarse y no tuvo otra opción. Por eso, según él, le tomó una foto y se la envió a sus acompañantes.

“Se bajó, ya no quiso que la llevara y me empezó a manotear, la dejé que se bajara, nada más te aviso para que vengan por ella porque está muy agresiva”, fue el mensaje que envió a las amigas de la joven. Según él, “me decía cosas que no concordaban con lo que estábamos diciendo”.

Una de esas frases quedó grabada en un audio que el conductor conservó: “Mis papás merecen la verdad”.

¿Qué pasó después de que Debanhi se bajó del carro?

La joven llegó a un motel y videos del lugar la muestran caminando por el sitio. Desapareció el 8 de abril y fue hallada sin vida el 21 del mismo mes en una cisterna; sus pertenencias estaban en otra. Según la autopsia, murió por un golpe en la cabeza, aunque no se ha establecido si se lo dieron o si se produjo por una posible caída al tanque.

El papá de Debanhi, Mario Escobar, pagó una segunda autopsia y entregará los resultados a las autoridades. Asimismo, denunció que ha recibido amenazas de muerte, pero aseguró: “No tengo miedo a nada”.