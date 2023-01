Revelan video de Harvey Weinstein que demostraría abuso con una de las mujeres que lo denunció

Las imágenes muestran al productor de Hollywood tocando y haciéndole insinuaciones a Melissa Thompson, que lo acusó de violación.

"¿Puedo coquetear contigo?" se lo oye preguntar a Weinstein, y Thompson responde: "Um, ya veremos, un poquito".

"Déjame tener una pequeña parte de ti. Dámelo. Está bien, ¿te gustaría hacerlo un poco más?", se le oye decir al productor en otra parte del video.

La víctima, que grabó una reunión de negocios con Weinstein en el 2011, negó a Sky News haber alentado a su agresor: "Creo que hubo una combinación de confianza e ingenuidad que me llevó a esta dinámica que vemos ahora".

Según Thompson, el productor la pidió que se encontraran en el lobby del Hotel Tribeca "que estaba a unas cuadras de la oficina y para mí era mucho más seguro que estar sola con él en su oficina".

Cuando llegó, afirma, Weinstein la llevó a su habitación donde dice que la violó.

"Si intentaba alejarme de él, se movía a un lugar donde pudiera bloquearme", relató la mujer.

"Constantemente me sentía atrapada, sin importar a dónde me moviera. Me acorraló una y otra vez", agregó.

La grabación salió a la luz luego de que a Weinstein se le concediera libertad bajo fianza tras pagar un millón de dólares por abuso sexual.

