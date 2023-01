Revelan video de héroe que desarmó a tirador de Monterey Park, California

Medios estadounidenses revelaron el video de un joven que ha sido considerado como un héroe por desarmar a Huu Can Tran, de 72 años, sospechoso de cometer un tiroteo en las celebraciones del Año Nuevo Lunar en un salón de baile en los suburbios de Los Ángeles, California.

En las imágenes de cámaras de seguridad se puede apreciar el forcejeo que sostuvo Brandon Tsay, de 26 años, con el hombre armado.

El joven programador estaba en el establecimiento de Lai Lai Ballroom & Studio en Alhambra -oeste de Estados Unidos- el sábado por la noche observando a los bailarines cuando levantó la vista y vio al sospechoso apuntándole con un arma.

"Mi corazón se hundió, sabía que iba a morir", declaró a The New York Times. "Ese momento, fue instintivo. Algo ocurrió allí. No sé qué me pasó", acotó.

Según relató, se abalanzó sobre el hombre y agarró el cañón del arma, comenzando una pelea por su vida.

Tsay, cuyos abuelos fundaron el salón de baile donde estaba, no sabía que el sospechoso, identificado por la policía como Huu Can Tran, habría matado a 10 personas y herido a otras 10 minutos antes en otra sala similar en las cercanías de Monterey Park.

Dijo que nunca había visto un arma en la vida real, pero que estaba claro que el pistolero no estaba allí para robar el lugar, sino para matar.

"Por su lenguaje corporal, su expresión facial, sus ojos, estaba buscando personas", dijo Tsay al Times.

Tsay y su familia dijeron que las imágenes de seguridad los mostraban a ambos luchando durante unos 90 segundos antes de que le quitara el arma al sospechoso.

Inmediatamente, le apuntó y gritó: "Vete, lárgate de aquí", señaló.

Así, el sospechoso se dio a la fuga. Horas más tarde estaba muerto, disparándose dentro de una camioneta blanca en Torrance, varios kilómetros al sur, el domingo por la tarde, cuando la policía se aprestaba a arrestarlo.

El lunes la cifra de muertos ascendió a 11 después de que uno de los cuatro heridos hospitalizados falleciera, informaron las autoridades en una rueda de prensa.

Según el diario The New York Times, las víctimas tienen edades comprendidas entre los 50 y los 70 años.

También el lunes en California se reportaron otros tres tiroteos, los cuales dejan 8 muertos y 8 heridos.