Revelan video del ataque de extremista contra un policía frente a catedral de Notre Dame

El sujeto juró lealtad al grupo yihadista Estado Islámico (EI) en un video hallado en su apartamento, informó una fuente cercana a la investigación.

El atacante, identificado como un argelino de 40 años, se encuentra hospitalizado tras haber sido herido por disparos cuando se abalanzó sobre un agente con un martillo en la mano.

Durante el ataque gritó "esto es por Siria" y dijo ser "un soldado del califato", en referencia al califato establecido unilateralmente en junio de 2014 por el EI en las áreas que controla en Irak y Siria.

Hombre atacó con un martillo a un policía frente a la Catedral Notre... El atacante llevaba papeles de identificación con el nombre de Farid I., nacido en Argelia en enero de 1977. Realizaba una tesis de doctorado en Ciencias de la Información desde 2014 en la universidad de Metz (este de Francia), según esta fuente.

El ministro del Interior de Francia, Gérard Collomb, indicó el martes que los documentos "debían aún ser autentificados".

El portavoz del gobierno francés, Christophe Castaner, indicó el miércoles que se trató de un "acto aislado" cometido por un hombre que no había dado señales de radicalización.

El policía agredido, de 22 años, sufrió heridas leves en el cuello. Se encuentra también hospitalizado, según una fuente de la policía.

El agente patrullaba, junto a otros dos colegas, la catedral de Notre Dame, uno de los monumentos más visitados de Europa.

Este ataque, cometido en el corazón de París y en uno de los sitios más turísticos de la capital francesa, se produjo apenas tres días después de un nuevo ataque en el Reino Unido, que dejó 7 muertos y 48 heridos.

Perfil atípico

La policía realizó el martes por la noche un allanamiento en su apartamento, ubicado en una residencia universitaria en la localidad de Cergy, al noroeste de París.

Allí, encontraron un video en el que juró lealtad al grupo yihadista Estado Islámico.

Sin embargo, el director de tesis del sospechoso, Arnaud Mercier, que lo conoce desde 2013, describió en declaraciones a la AFP a un estudiante "totalmente opuesto" a un perfil yihadista y que defendía "los valores democráticos".

La mayoría de personas que viven en su misma residencia afirman no conocerlo, excepto uno que lo describió como un hombre "muy discreto" que vive allí desde "un año y medio o dos".

"No es para nada un islamista barbudo. Más bien un hombre con un estilo de profesor. Alguien que no despierta sospechas", comentó este hombre que pidió el anonimato.

Este ataque se produjo el martes hacia las 14H20 GMT frente a la emblemática catedral ubicada en pleno centro de París, a cinco días de que Francia celebre la primera vuelta de sus elecciones legislativas.

"Escuché a un hombre gritar muy fuerte y después la gente comenzó a correr. La gente entró en pánico. Escuché dos disparos y vi a un hombre yaciendo en el suelo, con mucha sangre", contó Philippe, un testigo.

Varios cientos de personas se encontraron bloqueadas durante varias horas dentro de la catedral.

"La gente estaba tranquila. Había mensajes en francés, inglés y español en el que nos pedían mantener la calma", contó Nick, un estadounidense de 42 años.

Francia se encuentra en estado de emergencia máxima desde la ola de atentados yihadistas que se ha abatido contra el país desde enero de 2015, cuando 11 personas murieron en un asalto a la sede del seminario satírico Charlie Hebdo.

El 13 de noviembre de ese año, un comando yihadista que juró lealtad al grupo EI mató a 130 personas en varios ataques en la capital francesa.

El grupo Estado Islámico amenaza continuamente a Francia por su participación en la coalición militar internacional antiyihadista en Siria e Irak.