Revelan video del momento exacto en que se derrumbó puente peatonal en Miami

El desplome de la estructura, que no había sido inaugurada, deja al menos 6 muertos y 18 heridos, uno de ellos en estado de coma.

Estaba previsto que este puente se convirtiera en ejemplo para el país. Sin embargo, antes de ser inaugurado, se desplomó sobre una transitada vía del condado Miami Dade.

Relacionado: A seis asciende número de muertos tras colapso de puente peatonal en Miami

Equipos de rescate adelantan la remoción de escombros con mucho cuidado porque la estructura es frágil. FBI también está en la escena y trabaja en la investigación.

Compañía constructora del puente aún no se ha pronunciado.

Entretanto, se conocieron los testimonios de angustia y desesperación de algunos sobrevivientes:

Sobrevivientes a caída de puente en Miami narran angustia de no poder...