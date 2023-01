Revelan video dentro del avión donde murió pasajera tras estallar una ventanilla en pleno vuelo

El incidente se produjo por la falla en un motor del Boeing 737 de la compañía Southwest, con 149 personas a bordo. Jennifer Riordan fue la víctima fatal.

La mujer, de 43 años, tenía dos hijos y vivía en Albuquerque, Nuevo México.

El vuelo 1380 de Southwest Airlines, un Boeing 737 que viajaba con 144 pasajeros y cinco tripulantes, tuvo una falla en el motor izquierdo poco después de despegar del aeropuerto LaGuardia, en Nueva York. Los pasajeros escucharon una explosión, una ventana estalló y esquirlas de metal volaron por los aires. Las máscaras de oxígeno cayeron.

La aeronave aterrizó en el aeropuerto internacional de Filadelfia en la mañana del martes luego de que la tripulación informara de la falla en el motor, el fuselaje y al menos una ventana, indicó la Administración Federal de Aviación.

La televisión CBS transmitió el diálogo entre una mujer que parece ser la piloto del avión y un operador de la torre de control del aeropuerto de Filadelfia.

"¿Pueden esperarnos los médicos en la pista también? Tenemos pasajeros heridos", decía la mujer. "¿Está el avión físicamente en fuego?", le preguntó el operador. "No, no está en fuego, pero le falta una parte", respondió la piloto con una voz calma, reteniendo la emoción. "Dijeron que hay un agujero y que alguien se fue", agregó.

En un comunicado, Southwest confirmó la muerte de la pasajera y dijo estar "devastada" por "este trágico accidente".

Marty Martínez, un pasajero a bordo, dijo que el motor explotó e hizo estallar una ventana en la fila 17.

"¡Algo está mal con nuestro vuelo!, ¡parece que nos estamos cayendo!", escribió Martínez en un mensaje de video en vivo en Facebook que le muestra con mirada de pánico y respirando con la ayuda de una máscara de oxígeno.

"El motor explotó en el aire e hizo estallar una ventana a tres filas de mí. La explosión hirió de manera crítica a una mujer sentada junto a la ventana", agregó.



Este es el primer accidente fatal en un avión de pasajeros estadounidense desde febrero de 2009, cuando el vuelo 3407 de la compañía regional Colgan Air se estrelló durante una tormenta de invierno en el estado de Nueva York, con un saldo de 49 muertos a bordo y un muerto en tierra.

¡Tremendo susto! Avión aterriza de emergencia luego de que motor... "Absolutamente aterrador"

La televisión de Estados Unidos mostró al jet en la pista de Filadelfia rodeado de funcionarios examinando el motor dañado, fabricado por CFM, un joint venture entre la empresa francesa Safran y la estadounidense General Electric.

"Hay sangre por todas partes", dijo Martínez al canal CBS News al relatar su aterradora experiencia. Contó que no hubo advertencias de que el avión estaba en problemas.

El avión activó el wifi para los pasajeros unos 30 minutos tras el despegue. "Luego súbitamente escuchamos una explosión", dijo el pasajero. "Hubo un 'boom' y en cinco segundos cayeron las máscaras de oxígeno".

"Pensé que estaba relatando los últimos momentos de mi existencia", dijo en referencia al video en vivo que publicó en Facebook. "Fue absolutamente aterrador".

Pasajeros intentaron en vano cerrar el agujero de la ventana mientras el avión comenzaba a caer y oscilaba en turbulencias. Los auxiliares lloraban y los pasajeros recibieron instrucciones para inclinarse sobre sus rodillas en preparación para un aterrizaje de emergencia.

"Fue como una caída libre", dijo Martínez. "Una experiencia escalofriante". La mujer que se sentaba al lado de la ventana que estalló recibió impactos de las esquirlas, se desmayó y sangraba, contó.

Expertos en aviación trazaron comparaciones en la televisión con otra falla de motor en un vuelo 737 de Southwest Airlines de Nueva Orleans a Orlando en 2016, que terminó con un aterrizaje de emergencia en Pensacola, Florida.

"Queremos estudiar este evento en particular y ver qué factores están relacionados con esto. Quizás estén ligados al evento anterior, o no. Pero necesitamos entender qué está pasando aquí", dijo el jefe de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte.