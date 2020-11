Revelan video que muestra cómo dos adolescentes afroamericanos murieron a manos de un policía

La muerte de dos adolescentes afroamericanos volvió a estremecer a Estados Unidos , tras conocerse un video que muestra cómo ocurrieron los hechos.

Todo pasó en Cocoa, cerca de Orlando, en Florida, cuando dos patrullas policiales buscaban un carro robado.

En el video, que inicialmente no tiene audio, se ve cuando siguen un vehículo, que, según el jefe de la Policía, era el que estaban rastreando.

Cuando dos agentes, un hombre y una mujer, se bajan y desenfundan sus armas, se activa el audio del video de una de las patrullas en el que se oye que intentan hacer que el vehículo se detenga.

“¡Paren el carro”, gritaron repetidas veces, pero las personas a bordo ignoraron el pedido y ahí fue cuando el patrullero accionó el arma.

Dos adolescentes afroamericanos, de 16 y 18 años, que estaban en el interior del carro, murieron y uno más sobrevivió.

Los jóvenes fueron identificados como Angelo Crooms y Sincere Pierce y sus familias y amigos se lanzaron a las calles para exigir justicia.

“Mi hijo tenía 16 años. ¿Cómo es que nadie me informó sobre el incidente que mató a mi hijo? Nadie llamó para avisarme, nadie de la Policía vino a mi casa para avisarme, decirme que un oficial mató a mi hijo, nada. Luego veo un video que no me justifica nada. Quiero respuestas sobre por qué se hizo eso, no tenía que hacerse así”, dijo Tasha Strachan, madre de Angelo.

Natalie Jackson, abogada de la familia, sostuvo que los agentes no tenían “razón para disparar contra un automóvil en movimiento si no está siendo amenazado con fuerza letal o lesiones corporales graves. Vimos a un oficial que no fue amenazado, estaba en el costado del automóvil, moviéndose con el automóvil”.

Integrantes de la organización Black Lives Matter se sumaron al clamor.

El jefe de la Policía del condado Brevard aseguró que en el interior del carro donde murieron los adolescentes se encontraron dos armas de fuego.

Los oficiales implicados en el tiroteo, Jafet Santiago-Miranda y Carson Hendren, fueron puestos en licencia administrativa mientras se adelanta la investigación.