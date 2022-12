RIM cambia su nombre a BlackBerry y desvela dos nuevos smartphones con BB10

El Z10 deja atrás el tradicional teclado de BlackBerry con una pantalla táctil de 4,2 pulgadas, mientras que el Q10 mantiene ese teclado pero incluye también una pantalla táctil más reducida en lo que el consejero delegado de la empresa, Thorsten Heins, calificó como su primer teléfono inteligente con teclas.

"Decir que hemos reinventado la compañía no es suficiente, hoy es un nuevo día en la historia de BlackBerry", dijo Heins durante la concurrida presentación del BB10 en la Gran Manzana, que se transmitió de forma simultánea en Toronto, Londres, París, Johannesburgo y Dubai.

El Z10 llegará en marzo a Estados Unidos, al tiempo que estará en las tiendas de Canadá el 5 de febrero por un precio de 149 dólares por un contrato de tres años, y desde este jueves se podrá comprar ya en el Reino Unido, aunque el precio variará según la operadora.

La empresa, que se empezará a llamar BlackBerry para unir en ese nuevo nombre "una sola marca y promesa", destacó algunas de las funciones del nuevo sistema operativo BB10, como "Balance", que permite tener dos perfiles diferentes en un mismo aparato para separar el uso profesional del personal.

Heins también hizo énfasis en la nueva función BlackBerry Hub que unifica, en un mismo lugar, todos los mensajes de texto, instantáneos, correos electrónicos y novedades en las redes sociales para poder encontrar de un solo vistazo toda la interacción social del usuario.

Durante la presentación, Heins introdujo también el nuevo sistema de videoconferencia de su sistema de mensajería instantánea, BBM, y realizó una prueba en directo con otro miembro de la compañía en Londres, que además pudo compartir su pantalla gracias al nuevo sistema operativo.

Las demostraciones se realizaron con el Z10, que, si bien no es el primer terminal de BlackBerry sin teclado, sí que es el primero en no contar con un botón de inicio, lo que, según Heins, demuestra que el teléfono permite "realizar realmente varias tareas a la vez", sin tener que volver a la pantalla de inicio constantemente.

El consejero delegado de la firma también destacó el teclado virtual del aparato, que va sugiriendo palabras mientras se escribe, que se pueden incorporar al texto al arrastrarlas hacia arriba, lo que calificó como "escribir sin tener que teclear".

La empresa anunció que ya cuenta con más de 70 mil aplicaciones en todo el mundo, entre estas las de Skype, Amazon Kindle y Whatsapp, y anunció que ha fichado a la cantante neoyorquina Alicia Keys, que participó en el evento, como su nueva directora creativa a nivel mundial.

Heins calificó el lanzamiento como "uno de los mayores de la historia del sector" y afirmó que la empresa ha atravesado "un viaje de transformación, no solo de nuestro negocio y nuestra marca, pero que va a convertir el mundo de las comunicaciones móviles en el de la computación móvil".

Nueva York