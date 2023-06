Roban a streamer en medio de una transmisión en vivo: impresionante video

Brunenger, un streamer de Argentina, fue víctima de los criminales cuando se encontraba en medio de una transmisión en vivo . Trascendió que el robo, que quedó captado en video, ocurrió en la ciudad de Buenos Aires.



El creador de contenido estaba trabajando la noche de los hechos como conductor de una plataforma de transporte. Mientras esperaba a una pasajera, un criminal le pegó un puño al vidrio del pasajero y lo robó.

"Me acaban de robar. Me conecté para contarles. Tenía el teléfono con el soporte, estaba esperando a la pasajera, frenó una moto, se bajó el chabón corriendo, le metió una piña al vidrio, agarró el teléfono, salió corriendo, cogió la moto y se fue", dijo el creador de contenido.

El joven manifestó que, aunque se percató de la presencia de la motocicleta, todo pasó muy rápido: “Fue en un segundo”.

Algunos internautas manifestaron su apoyo al streamer. Entretanto, otros aseguraron que se trataba de una puesta en escena.



“Igual estaba regalado, no debes confiarte”, “no lo sé Rick”, “fue un mal viaje verlo en vivo”, “cosas que pasan al trabajar en la calle de noche en taxi”, “lamentablemente hay que estar superatento en las calles de Argentina”, “supongo que hiciste la denuncia en la Policía, porque si no, es falso”, “más atento, hermano”, fueron algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

"Brunenger":

Por el robo que sufrió durante un stream pic.twitter.com/S6OsiJwI8S — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 11, 2023

A propósito de las reacciones, el streamer escribió: “Gracias a los que se preocuparon, me robaron mientras hacía el stream de Uber, pero por suerte no me paso nada. Los quiero, gracias por sus mensajes ❤️”.

Otros hechos captados en vivo

El influenciador Zhong Yuan Huang Ge, de 27 años, se convirtió en la segunda víctima mortal de alicoramiento en menos de un mes, por beber grandes cantidades de licor en medio de una transmisión en vivo para sus seguidores.

El influenciador fue encontrado muerto un día después de tomarse varias botellas de baijiu, un licor local incoloro que puede contener hasta un 60% de alcohol, para recaudar dinero de sus más de 176.000 seguidores por medio de la plataforma Douyin, la versión para China de TikTok.

De acuerdo con la esposa de la víctima, Huang hizo la transmisión con el fin de reunir lo suficiente para poder pagar sus deudas, ya que debía cientos de miles de yuanes. Su muerte, que fue confirmada el 2 de junio de 2023, se dio por el consumo excesivo de alcohol y se suma a la de su colega conocido como ‘Brother Three Thousand’, de 34 años.

Ambos influenciadores eran conocidos por beber varias botellas de licor durante sus transmisiones y publicar desafíos peligrosos con lo que esperaban aumentar sus posibilidades de conseguir regalos o dinero por parte de los seguidores, a pesar de ser una práctica prohibida en la plataforma.