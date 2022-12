Roban en casa de Desmond Tutu mientras asistía al oficio religioso de Mandela

"El incidente tuvo lugar este martes entre las siete de la tarde y las nueve de la noche", dijo hoy el coronel Tembinkosi Kinana, de la Policía de la sureña provincia de Cabo Occidental.

"En estos momentos, no podemos dar más detalles, ya que la investigación del suceso aún está en curso", agregó Kinana, citado por la agencia de noticias sudafricana Sapa.

De momento, las fuerzas de seguridad no han efectuado ninguna detención en relación con el robo.

Los ladrones eligieron, para cometer el delito, la jornada del martes, justo cuando Tutu se hallaba en Johannesburgo en la ceremonia religiosa en honor de Mandela, a la que asistieron casi cien jefes de Estado y Gobierno y miles de personas.

Durante el acto, Tutu, de 81 años, pronunció un discurso electrizante en el que ensalzó la vida del "extraordinario icono" que fue Mandela, fallecido el pasado jueves a los 95 años.

No es la primera vez que los cacos asaltan la vivienda del premio Nobel de la Paz de 1984 en Ciudad del Cabo, ya que en agosto pasado unos desconocidos irrumpieron en la casa y se apropiaron de varias pertenencias.

Ese robo ocurrió de madrugada de forma muy sigilosa, mientras el arzobispo emérito dormía junto a su esposa, Leah.

Desmond Tutu alcanzó fama mundial durante los años ochenta del pasado siglo por su lucha contra el régimen de segregación racial del "apartheid", que encabezó la minoría blanca de Sudáfrica hasta su desmantelamiento en 1994.