Roger Stone, el excéntrico consultor político que impulsó a Trump, quedó libre bajo fianza

Es acusado de siete delitos relacionados a la ‘trama rusa’. Afirmó que lo acusaron falsamente y que no testificará contra el presidente de EE. UU.

"Me voy a declarar no culpable", subrayó el asesor político republicano en medio de gritos y abucheos de manifestantes que pedían que "lo metan preso" y portaban pancartas donde se podía ver la imagen del presidente de EE.UU. y de Rusia con la leyenda "hijo de Putín".

Después de quedar en libertad bajo fianza de 250.000 dólares, Stone se presentó acompañado de su abogado, Grant Smith, ante un numeroso grupo de periodistas congregado a las afueras de los tribunales federales en Fort Lauderdale (a unos 40 km al norte de Miami), donde a primeras horas de la mañana fue detenido.

Stone, que colaboró en la campaña para las elecciones de 2016 del hoy presidente Donald Trump, está acusado de cinco delitos de declaración falsa, uno de obstrucción de procedimiento oficial y otro de manipulación de testigos, según el Departamento de Justicia.

Sonriente y con polo de color azul, Stone, de 66 años, se refirió a sí mismo como "uno de los más viejos amigos de Trump" y subrayó que como presidente está haciendo un "gran trabajo".

Al igual que hizo su abogado antes de que él hablara, Stone criticó la operación que montó el FBI (policía de investigación) para detenerle en su propia casa antes de que amaneciera.

Dijo que "no era necesario" haber enviado fuerzas especiales que "aterrorizaron a su esposa (de Stone) y a sus perros" y que hubiera bastado con una "llamada de teléfono".

Stone criticó también al equipo al equipo del fiscal especial Robert Mueller, que investiga si hubo interferencias de Rusia en la campaña presidencial de 2016, porque, según dijo, mandaron un comunicado de prensa sobre su detección antes de notificarle a él.