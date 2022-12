Roy Chaderton pidió disculpas por comentarios sobre opositores

"Si yo causé malestar en gente bien intencionada con mucho gusto les presento mis disculpas, no tengo ningún problema en eso, pero yo insisto en que el comentario, cuyo fondo fue lo más importante, estaba destinado a alertar a mis compatriotas de oposición", dijo Chaderton en una entrevista a la emisora local Unión Radio.

Según el diplomático, sus declaraciones fueron sacadas de contexto y lo que buscaban era advertir que ante "una invasión de EE.UU." no habría distinción entre chavistas y opositores, aunque admitió que, "si tuviera que volverlo a decir, no lo haría".

En las polémicas declaraciones transmitidas el martes pasado en el canal estatal VTV, Chaderton comparó el "sonido" que produce un tiro en una cabeza "escuálida" (forma despectiva de llamar a los opositores venezolanos) con una cabeza chavista.

"Los francotiradores apuntan a la cabeza, pero llega un momento en que una cabeza escuálida no se diferencia de una cabeza chavista, salvo en el contenido. El sonido que produce una cabeza escuálida es mucho menor, es como un chasquido, porque la bóveda craneana es hueca y pasa rápido. Pero eso se sabe después de que pasa el proyectil", declaró Chaderton en la entrevista.

Chaderton dijo hoy que él solo agregó al final "un poco de humor negro que quizá pudo haber sido un error, pero el mensaje de fondo era alertar que se cuidaran porque ellos (los opositores) también pueden ser víctimas de la violencia del poder con el cual ellos simpatizan".

Luego de estas declaraciones, miembros del partido opositor Voluntad Popular formalizaron una denuncia en la Fiscalía venezolana contra Chaderton, por "los delitos de instigación al odio e instigación a delinquir".

Por su parte, un grupo de legisladores estadounidenses, liderados por la representante por Florida, la republicana Ileana Ros-Lehtinen, enviaron una misiva a Kerry para que evite la entrada de Chaderton en territorio estadounidense y revoque su visa.

La petición de los congresistas llega unos días después de que el presidente estadounidense, Barack Obama, implementara y ampliara las sanciones aprobadas por el Congreso el pasado diciembre para sancionar a algunos de los altos cargos del Gobierno de Nicolás Maduro que presuntamente han estado implicados en violaciones de derechos humanos.

Caracas (Venezuela)